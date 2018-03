CFA Romania: Rata medie a ROBOR la trei luni de 3,13% si un curs mediu al euro de 4,7651 lei in urmatoarele 12 luni

Stiri pe aceeasi tema

- Rata media a ROBOR ar putea ajunge in urmatoarele 12 luni la 3,13%, iar cursul valutar ar putea urca la 4,7651 lei pentru un euro, estimeaza analiștii CFA Romania in Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.

- Elevii lui Flavius Stoican au avut un start perfect de an, cu trei victorii consecutive, dupa care s-au ”taiat”. Esecul de pe teren propriu cu Viitorul, a fost urmat de altele doua, cel din Gruia, cu CFR Cluj, respectiv eliminarea din Cupa Romaniei, astfel ca moralul iesenilor a avut de suferit.…

- Un al doilea ciclon va lovi Romania chiar din cursul nopții de marți spre miercuri. Meteorologii sustin ca acesta se va face simtit in partea de sud si sud-est a tarii, cu intensificari de vant si ninsoare

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singura data pe an si va genera o singura plata. "Va fi un singur formular, va fi depus o singură dată pe an, va fi o plată. (...) Un lucru…

- 'Conform situatiilor financiare statutare intocmite in conformitate cu IFRS, Fondul a inregistrat un profit net pentru anul financiar incheiat la 31 decembrie 2017 in valoare de 1.289.896.039 lei. In conformitatea cu Legea Companiilor, Fondul este obligat sa transfere in categoria rezerve legale…

- Simona Halep continua pe locul al doilea in clasamentul WTA, in aceasta saptamana, cu 7.616 puncte, la 349 de puncte de liderul Caroline Wozniacki. Ana Bogdan a urcat trei locuri, pana pe locul 86, cu 731 de puncte, cea mai buna clasare a carierei, scrie news.ro.De luni, Romania are un nou…

- Membrii Romanian Business Leaders (RBL), cu afaceri cumulate de 3,5 miliarde de euro si peste 30.000 de angajati, vad cu „optimism foarte rezervat” urmatoarele 12 luni, potrivit rezultatelor Indexului de Incredere Macroeconomica prezentate miercuri de asociatia antreprenoriala. „Indexul…

- O rata de absorbtie a fondurilor europene de 95% in actualul cadru financiar multianual ar duce la o rata de crestere a PIB potential in 2022 mai ridicata cu aproximativ 1,7 puncte procentuale, respectiv in jurul valorii de 5% anual, a declarat guvernatorul BNR Mugur Isarescu la conferinta…

- In Uniunea Europeana, un angajat cu norma intreaga a lucrat in medie anul trecut 40,3 ore intr-o saptamana obișnuita de lucru, barbații muncind in medie 41 de ore, fața de 39,3 ore in cazul femeilor, arata datele publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat). Cele mai multe ore pe saptamana…

- In doar doua saptamani, carburantii s-au scumpit cu 3%. Desi preturile din Romania sunt inca sub media europeana, cresterea preturilor de la noi este mai accentuata decat cresterea medie din Europa. Benzina vanduta la pompele din Romania s-a scumpit, in medie, cu 16 bani pe litru, in primele doua saptamani…

- Numarul de beneficiari de pensii de serviciu era, la finele lunii noiembrie, de 8.980, din care 3.435 beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor. Pensia medie în acest caz era de 13.728 lei, din care 12.548 lei cota suportată din bugetul de stat, iar diferenţa…

- Dupa ce gazele s-au scumpit cu cațiva lei pe luna pentru fiecare consumator, specialiștii anunța ca urmeaza o iarna și o primavara cu scumpiri in masa: la alimente, produse nealimentare, servicii, și bunuri. Analiștii financiari susțin ca dupa ani de zile de stabilitate, Romania se indreapta spre…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat, vineri, un curs de 4,6365 lei/euro, in creștere cu 0,13% fața de ziua precedenta și dupa doua ședințe in care moneda națiobala s-a apreciat. Joi, banca centrală a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro. Leul a terminat anul 2017 la minimul istoric…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6304 lei/euro, in a doua sedința din 2018, in scadere cu 0,23% fața de ziua precedenta. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs din istorie. Anterior, cel mai mare curs euro/leu fusese atins în…

- ♦ Analistii considera ca dividendul va ramane la putere si in 2018 si nu numai ca bursa de la Bucuresti va avea cel mai ridicat randament al dividendelor din lume, dar se va distanta de alte piete. Piata de capital din Romania ar putea livra dividende cu randamente chiar si de 10-12% in…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a atins cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Banca Naționala a Romaniei a anunțat un curs de 4,6412 lei/euro, in prima sedința din 2018, in scadere cu 0,40% fața de finalul anului, cand moneda naționala a ajuns la cel mai scazut nivel din istorie fața de euro. Pe 29 decembrie 2017, BNR a anunțat un curs de 4,6597 lei/euro, cel mai mare curs…

- Salariile bugetarilor din domeniul administratiei publice si sanatatii si veniturile angajatilor din domeniul activitatilor de spectacole au avut cea mai buna dinamica e evolutiilor salariilor in 2017, in timp ce evolutii sub medie s-au inregistrat in domeniile fabricarii produselor din tutun, telecomunicatiilor…

- Un program de amploare s-a finalizat oficial ieri, la Hotel Astoria, unde a avut loc prima zi de conferinta din cadrul proiectului transfrontalier de prevenire si combatere a inundatiilor in bazinele raurilor Siret si Prut. „EAST AVERT MIS ETC 966" consta in implementarea unui sistem modern de monitorizare…