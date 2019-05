Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu se afla in al doilea trimestru de sarcina și este cum nu se poate mai fericita. Pesemne ca și-a dorit foarte mult acest copil, vedeta nu mai contenește cu fotografiile cu burtica la inaintare!

- Cezar Ouatu anunțase ca s-a desparțit de Andreea Vilau, iubita sa, chiar in ziua de Dragobete , insa cei doi s-au impacat și sunt in culmea fericirii, ba chiar se pregatesc pentru urmatorul pas al relației. Cezar Ouatu, in varsta de 39 de ani, a punctat pana acum trei relații de lunga durata cu persoane…

- Dupa ce s-a tot vehiculat ca s-a impacat cu fosta iubita, Cezar Ouatu a dat cartile pe fata si a confirmat zvonurile. Artistul si celebrul make-up artist, Andreea Vilau, si-au mai dat o sansa si sunt mai fericiti ca oricand.

- Cezar Ouatu este un artist desavarsit care nu trece printr-o perioada excelenta. Dupa ce a anunțat public, pe contul sau de Facebook, ca s-a desparțit de celebrul make-up artist Andreea Vilau, artistul a posta pe contul lui de Instagram o fotografie care a starnit numeroase controverse.

- Cezar Ouatu și mama lui au fost invitați in cadrul emisiunii de la pro tv, unde au vorbit despre relația lor. Artistul a trecut prin clipe grele in ultima perioada. De Dragobete s-a desparțit de iubita lui, Andreea Vilau și a facut anunțul pe contul de socializare. Cezar Ouatu a venit alaturi de mama…

- Celebritatea cere sacrificii, iar asta o stie foarte bine si Laura Vass, care apeleaza la diverse trucuri pentru a atrage toate privirile atunci cand este pe scena. Cum se mentine artista si la ce a renuntat definitiv ca sa slabeasca, a marturisit pentru Antena Stars.

- Cezar Ouatu este un artist desavarsit care nu trece printr-o perioada excelenta. El a fost invitat in cadrul unei emisiuni TV alaturi de mama sa unde a vorbit despre debutul primaverii, cariera sa profesionala dar a dezvaluit si un detaliu care ridica numeroase semne de intrebare.