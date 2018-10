Apariția lui Cezar Ouatu la X Factor Marea Britanie a fost intens discutata in presa din Romania. Unii fani l-au acuzat ca i-a fost rușine sa spuna ca e roman, alții l-au aplaudat pentru prestația pe care a oferit-o pe scena din Regatul Unit. Cezar Ouatu a ieșit din competiție, dupa ce compozitoarea Janice Robinson, […] The post Cezar Ouatu, prima reacție dupa ce a fost eliminat de la X Factor Marea Britanie: „Eu sunt foarte bucuros ca am creat ecouri foarte bune pe plan internațional, mai puțin in Romania” appeared first on Cancan.ro .