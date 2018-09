Stiri pe aceeasi tema

- Contratenorul Cezar Ouatu (38 de ani) a trecut de auditiile show-ului „X Factor UK“ si a reusit sa-i ridice in picioare pe cei patru membri ai juriului, Simon Cowell, Robbie Williams, Ayda Williams si Louis Tomlinson, care au avut-o numai cuvinte de lauda privind interpretarea romanului.

- In urma unui pariu, Cezar Ouatu s-a prezentat pe scena „X Factor” din Marea Britanie, in calitate de concurent. Atunci cand se aștepta mai puțin, artistul a facut o impresie de toate zilele, reușind sa fie aplaudat in fața tuturor pana și de Simon Cowell!

- Cezar Ouatu a fost luat la mișto de Simon Cowell, la audițiile pentru ”X Factor” din Marea Britanie. La final insa cel care a ras mai bine a fost… Cezar Ouatu! Surpriza de zile mari pentru romani! Cezar Ouatu și-a facut apariția pe scena de la ”X Factor” din Marea Britanie. Vizibil emoționant, artistului…

- Interpretul de opera, Cezar Florin Ouatu, detalii despre participarea sa la emisiunea X Factor din Marea Britanie in calitate de concurent! El va fi jurizat de vedete internationale de televiziune, precum Simon Cowell și Robbie Williams.

- Robbie Williams si sotia sa, Ayda Field, si-au surprins fanii anuntand ca au devenit parintii unei fetite cu ajutorul unei mame surogat, relateaza vineri Press Association. Field, in varsta de 39 de ani, aflata in juriul emisiunii "The X Factor", a marturisit ca a fost ''o cale…

- Dupa ce luna trecuta s-a aflat ca Robbie Williams si Ayda, sotia lui, au primit 13 milioane de dolari pentru a fi jurati ai show-ului „X Factor“ din Marea Britanie, acum cele doua vedete au dezvaluit si pe ce s-au dus toti banii primiti. Presa de peste hotare noteaza ca Robbie si Ayda si-au cumparat…

- Spectacol incredibil pe scena de la „Next Star”! Melani Șerban, o copila in varsta de 11 ani din Brașov, a uimit juriul cu o interpretare impecabila a unei piese care ar pune mulți artiști in dificultate.