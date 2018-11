Cezar Miron, Mastercard, despre viata fara cash in Romania: Nu va fi posibila prea curand, insa cateva solutii de plata cu cardul pot simplifica mult viata de zi cu zi

Stiri pe aceeasi tema

- Viata bate filmul. Un barbat s-a distrat cu amanta pe banii partenerei oficiale. Cu detaliile obținute a cumparat flori și o excursie la Paris pentru o alta iubita pe care indiviul o avea. Inainte sa se desparta, Michael Fehsenfeld i-a spus iubitei sale Angel Exford la o intalnire ca și-a…

- "Prin acest proiect, Banca Nationala a Romaniei este desemnata autoritate competenta responsabila cu asigurarea respectarii reglementarilor europene de catre prestatorii de servicii de plata care emit si/ sau accepta plata cu cardul, persoanele juridice in calitate de beneficiari ai platilor, schemele…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de miercuri, un proiect de lege privind stabilirea unor masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzactiile de plata cu cardul. "Prin…

- Unul din cei mai in voga cantareți și-a deschis sufletul pentru Libertatea. Mihail ne-a marturisit ca se simte insurat cu muzica și ca acum, la 27 de ani, nu are timp de iubire, iar viața lui personala e foarte plictisitoare. Dupa 30 de ani insa, se va gandi sa se așeze la casa lui. „Viața personala…

- Posta Romana a inceput dotarea subunitatilor sale cu terminale POS. In prezent, 50 de subunitati postale din toata tara ofera clientilor posibilitatea sa efectueze plati cu cardul bancar. Alte 950 de oficii vor oferi aceasta facilitate, pana la finalul anului, se arata intr un comunicat transmis de…

- Luna octombrie nu vine deloc cu vexti bune pentru acexti nativi. Viata li se va schimba categoric xi nimic nu va mai fi la fel. DacE va fi mai rEu sau mai bine tine doar de fiecare zodie in parte.

- Mastercard, companie de tehnologie în industria globala de plați, si stațiile Petrom, cea mai mare rețea de distribuție carburanți din România, anunța o campanie menita sa încurajeze plațile electronice cu carduri Mastercard în rândul consumatorilor din România.…

