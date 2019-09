Stiri pe aceeasi tema

- Surse: Enel a inceput vanzarea activelor din Romania. Marile companii de utilitați se gandesc sa plece, din cauza concurenței Hidroelectrica Grupul italian Enel, cea mai mare companie europeana de utilitati, a demarat procesul de vanzare a operatiunilor din Romania, au declarat, pentru Reuters, surse…

- Asociatia Nationala a Scafandrilor Profesionisti si a Salvamarilor din Romania a lansat, vineri, SEA STATUS, prima aplicatia de salvare pe litoralul romanesc. Aplicatia SEA STATUS pune la dispoziția tuturor celor care vor sa se bucure de plaja si mare un instrument rapid de informare si raportare a…

- Grupul hotelier Orbis a semnat cu Accor un acord privind vanzarea activitatii de servicii si a stabilit principiile unui acord de management pe termen lung intre parti, pentru toate hotelurile detinute si inchiriate ale Orbis. Astfel, Orbis isi...

- Dezvoltatorul Ceetrus Romania a finalizat lucrarile la cea de-a treia faza a proiectului de birouri Coresi Business Park din Brașov, parte integranta a Cartier Coresi, investiție de 14 milioane de euro. Parcul de birouri cuprinde un mix echilibrat de conversii de spații industriale in spații de birouri…

- Vanzarea pachetului de pana in 8- era stabilita chiar prin legea de privatizare a Petrom, insa statul roman a amanat cat a putut acest moment, mai ales ca a fost si un dosar DIICOT. La momentul privatizarii din 2004, pretul platit de OMV a fost de 0,05 euro/actiune. Acum este cotat cam la 0,08 euro/actiune,…

- "Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate In intervalul mentionat, in Banat, Crisana, Maramures, Transilvania, Moldova, cea mai mare parte a Munteniei si local in Oltenia si Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo CODA GALBEN de ploi, vijelii si grindina pentru mai multe judete din Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea, Crișana, Banat și Maramureș. De asemenea, este in vigoare o informare meteo de disconfort termic si instabilitate…

- Meteorologii au emis, sambata, o atentionare cod galben de ploi torentiale, in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in Dobrogea, Oltenia, Crisana, Maramures si la munte. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in cea mai mare parte a Moldovei si a Munteniei, local in…