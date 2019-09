Stiri pe aceeasi tema

- CEZ confirma ca testeaza vanzarea a șapte companii din Romania, inclusiv parcul eolian din Dobrogea si compania de distributie din Oltenia Grupul ceh CEZ a lansat o testare de piata cu privire la procesul de transfer al activelor din Romania, care include parcul eolian din Dobrogea si compania de distributie…

- Grupul ceh CEZ a lansat o testare de piata cu privire la procesul de transfer al activelor din Romania, care include parcul eolian din Dobrogea si compania de distributie din Oltenia, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Interesul confirmat in scris de potentialii…

- Multa vreme, Banatul Montan se putea lauda ca are o mare in inima muntelui, la Crivaia, cu plaja, sporturi nautice si toate cele. De anul viitor, insa, si resitenii se vor putea lauda cu o plaja si schi nautic la poale de munte, pe Lacul Doman. Initiativa, despre care primarul Ioan Popa vorbea…

- Hidroelectrica, unul din cei mai mari producatori de energie din Romania, vrea sa investeasca 128 milioane lei, fara TVA, in modernizarea instalatiilor electrice aferente echipamentelor hidromecanice si in instalatia de actionare hidraulica aferenta barajelor Portile de Fier I si Gogosu, conform…

- Societatea de termoficare a Timisoarei e in pericol sa ramana fara alimentarea cu gaze naturale. Compania E.ON, furnizorul de gaze naturale, anuntase ca, incepand cu ora 14.00, va taia furnizarea combustibilului. Surse neoficiale ne-au confirmat deja ca in cursul acestei zile se va taia alimentarea…

- Facebook a anuntat ca intentioneaza sa lanseze public o serie de aplicatii experimentale ca parte din planul companiei de dezvoltare de noi produse, informeaza miercuri Press Association. Gigantul din domeniul social media a precizat ca va lansa ''aplicatii mici, orientate'',…

- Madalina Mezei, fosta sefa a agentiei TAROM de la Bruxelles, a fost numita director general pe 19 iunie. In aceeasi zi, compania de stat a renuntat la doua procese intentate impotriva ei si a sotului sau, Lauretiu Mezei. Ambii, sefi de agentii internationale, au fost dati in judecata de companie in…

- Klaus Iohannis se numara printre favoriții pentru preluarea funcției de președinte al Consiliului European, poziție ocupata in prezent de Donald Tusk și care va ramane vacanta din toamna acestui an, scrie Financial Times in cadrul unui material amplu privind negocierile purtate de marile puteri europene…