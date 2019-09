Stiri pe aceeasi tema

- Grupul ceh CEZ a lansat o testare de piata cu privire la procesul de transfer al activelor din Romania, care include parcul eolian din Dobrogea si compania de distributie din Oltenia, potrivit unui comunicat al companiei, remis, luni, AGERPRES. Interesul confirmat in scris de potentialii…

- Aproape 70% din suprafata tarii a intrat intr-un proces de aridizare din cauza schimbarilor climatice, iar irigatiile nu mai sunt suficiente pentru a proteja culturile de temperaturile extrem de ridicate, sustine presedintele Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", Valeriu…

- O curte federala de apel din San Francisco a respins joi solicitarea Facebook de a nu admite un proces colectiv in care compania este acuzata ca a adunat si stocat ilegal datele biometrice a milioane de utilizatori, fara consimtamantul acestora, transmite Reuters. Decizia luată cu 3 la zero de…

- Bucurie mare in satul paienilor ca s-a instalat, zilele trecute, o antena de semnal RDS, fiindca au intrat si ei in era comunicatiilor, ca cei de la Ramna, unde mai pui ca au si fibra optica. A durat ceva, fiindca cererea a fost depusa inca din 2012. A facut ea ce-a facut primarita Valeria…

- Chimigeriu s-a referit mai ales la procesul cu Green Ecobauer, aflat pe masa judecatorilor, moștenit de la fosta conducere Transal. „Dupa ce li s-a facut plangere penala pentru mai multe nereguli, Green Ecobauer, o firma in faliment, ne-a dat in judecata pentru neplata a doua facturi in valoare…