Primarul Sectorului 3, Robert Negoita, a declarat ca in CExN al PSD de vineri a fost pentru prima data cand "s-a discutat deschis", cand "a fost o dezbatere reala".



"O dezbatere de opinii si de pareri nu e neaparat un conflict. Este o diferenta de pareri, de opinii. Am fost intr-un cadru colegial, am discutat si, repet ce am mai spus, este pentru prima data cand s-a discutat deschis, cand a fost o dezbatere reala. Sper ca lucrurile astea vor schimba si ca in viitor lucrurile se vor intampla asa, adica sa avem dezbateri reale, as prefera in interior", a declarat Robert Negoita, vineri…