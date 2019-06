CExN PSD. Vineri vor fi validate candidaturile la conducerea partidului CExN va analiza si valida candidaturile celor care s-au inscris in cursa pentru functiile de conducere din PSD: presedinte, presedinte executiv si secretar general. Potrivit unor surse din partid citat ede Agerpres, unii social-democrati sunt de parere ca secretarul general ar trebui ales de CExN si nu de congres, iar acest lucru se va discuta, de asemenea, in sedinta de vineri. Comitetul Executiv National al PSD va mai discuta si despre modificarea programului politic al partidului, despre actualizarea programului de guvernare, despre modificarile ce vor fi aduse statutului formatiunii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

