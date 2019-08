Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul amana rectificarea bugetara pentru alta data. Ministrii au hotarat sa amane adoptarea rectificarii bugetare pentru urmatoarea sedinta de guvern, cu toate ca ministrul finantelor, Eugen Teodorovici, declara, ieri, ca rectificarea va fi adoptata in aceasta saptamana. Purtatorul de cuvant al Guvernului,…

- Rectificarea bugetara a fost prezentata in prima lectura in sedinta de Guvern de joi si urmeaza sa fie adoptata la viitoarea reuniune a Executivului, a anuntat purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu...

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a anunțat, joi, ca rectificarea bugetara a fost prezentata in prima lectura in cadrul ședinței de Guvern de joi și ca va fi adoptata in urmatoarea ședința.”Rectificarea bugetara a fost prezentata in prima lectura in ședința de Guvern de astazi…

- Proiectul privind prima rectificare din acest an a fost discutat de Guvern în ședința de joi în prima lectura, a declarat Nelu Barbu, purtator de cuvânt al Guvernului. Acesta precizat ca proiectul urmeaza sa fie aprobat în ședința urmatoare.Întrebat de ce nu a fost…

- Premierul Viorica Dancila a decis sa amane rectificarea bugetara, programata sa fie adoptata in ședința de joi a Guvernului. Rectificarea va fi efectuata luni.Motivul acestei rectificari este faptul ca in interiorul coaliției PSD-ALDE nu s-a ajuns la un consens, iar Dancila vrea sa negocieze…

- PNL solicita Guvernului sa retraga proiectul de rectificare bugetara, sustinand ca este "un buget fals", potrivit purtatorului de cuvant al PNL, Ionel Danca. "Premierul Viorica Dancila, care nu...

- Coaliția PSD-ALDE s-a reunit luni dimineața la sediul Guvernului, pentru a discuta masurile care trebuie luate dupa crima de la Caracal. Printre subiectele pe ordinea de zi se numara suplimentarea bugetului serviciilor speciale la rectificarea bugetara și modificarea legii STS.

- Consiliul Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) se reuneste marti in sedinta, au declarat, pentru AGERPRES, surse oficiale. Reuniunea, care va fi condusa de presedintele Klaus Iohannis, va avea loc de la ora 13,00. Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, anuntase joi, in contextul discutiilor despre…