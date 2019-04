Stiri pe aceeasi tema

- CEX PSD a votat, miercuri, propunerile de miniștri pentru Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Romanilor de Pretutindeni. Este vorba despre deputatul Oana Florea pentru Fonduri Europene și senatorul Liviu Tit Brailoiu pentru Relația cu Romanii de Pretutindeni, informeaza Romania TV.…

- Viorica Dancila se opune remanierii lui Tudorel Toader, sustin surse guvernamentale pentru Adevarul. Insa opozitia premierului va fi curmata de CEX-ul PSD, care va vota maine retragerea sprijinului politic pentru ministrul Justitiei. Toader este blamat in partid ca s-a opus ordonantei de urgenta care…

- Guvernul este alaturi de romanii de pretutindeni pentru a-i ajuta sa cunoasca si sa inteleaga drepturile si obligatiile pe care le au, a declarat marti prim-ministrul Viorica Dancila, la lansarea Campaniei...

- Calitatea este singura cale de a atinge performanta, iar Ministerul Educatiei Nationale urmareste cu mare atentie metodologiile, criteriile de asigurare a calitatii, a declarat miercuri ministrul Ecaterina Andronescu, la cea de a XV-a Adunare generala a European Quality Assurance Register for Higher…

- Marti, la Palatul Victoria a avut loc o ceremonie prilejuita de semnarea protocolului de colaborare intre Ministerul pentru Romanii de Pretutindeni si Ministerul Tineretului si Sportului, pentru organizarea celei de-a XI-a editii a Taberelor ARC. Editia din acest an reuneste peste 3000 de participanti…

- Demiterea ministrului Justiției, Tudorel Toader, nu s-a aflat pe ordinea de zi a ședinței PSD de astazi."Este dreptul fiecarui coleg sa iși spuna punctul de vedere Așa este in democrație trebuie sa ii ascultam pe toți sa analizam și sa vedem care este stituația reala. Nu am discutat despre…

- Judecatorul Cristi Danileț, susține, dupa ce premierul a lasat o invitatie la discutii magistratilor, ca nu acestia nu au ce cauta la Guvern cat timp "e pastrat in funcție un ministru antijustiție și cat timp sunt in vigoare cele trei legi antijustiție votate anul trecut modificate deja prin patru…

- Tudorel Toader mai are o saptamana sa lanseze proiectul legii amnistiei și grațierii, pentru ca liderul PSD Liviu Dragnea nu mai are rabdare sa aștepte materializarea promisiunilor ministrului justiției. In cazul in care nu va iniția modificarea legilor justiției in sensul dorit de conducerea PSD, pe…