Stiri pe aceeasi tema

- Iata mesajul PSD Bihor: ”Joi, 20 septembrie 2018, Biroul Permanent Județean al PSD Bihor a decis, prin votul unanim al membrilor, exprimarea susținerii organizației pentru conducerea aleasa statutar a partidului și pentru președintele Liviu Dragnea. In același timp, conducerea organizației…

- Se previgureaza scindari in interiorul PSD, dupa ce trei lideri importanți din partid au semnat o scrisoare prin care iși anunța intenția de a-l schimba pe Liviu Dragnea de la președinția celui mai mare partid din Romania. In acest context, miercuri seara, pe o pagina de socializare, PSD Arad…

- "Am vazut foarte des in spațiul public o dorința ca pe timpul președinției, Romania sa vina sa susțina fel de fel de subiecte, obiective, proiecte. Nu!", a declarat, luni, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Acesta din urma a completat: "Putem avea un rol de mediator in ceea ce inseamna poziția…

- Domnule Sergiu Bilcea, ce semnificatie are mitingul romanilor din diaspora si a celor din tara impotriva Guvernului PSD? SERGIU BILCEA. Este o revolta justificata a oamenilor, care iși doresc o societate mai buna, mai corecta, in care iși pot implini aspiratiile. Romanii din diaspora reprezinta…

- Principesa Margareta, Custodele Coroanei, spune, intr-un mesaj publicat luni, ca recentele violente din Bucuresti au afectat unitatea nationala si reputatia noastra internationala, mai ales in conditiile in care Romania va prelua in curand presedintia Consiliului Uniunii Europene. „Avem libertatea sa…

- Premierul Viorica Dancila spune ca intalnirea pe care a avut-o miercuri cu presedintele Klaus Iohannis face parte din mecanismul de cooperare institutionala intre Executiv si Administratia Prezidentiala. Dancila a amintit, la inceputul sedintei de Gvuern de joi, ca a discutat cu seful statului despre…

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…