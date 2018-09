Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarul PSD Liviu Pleșoianu revine cu un mesaj despre Gabriela Firea, pe care o acuza de duplicitate. ”IUNIE 2018 - Gabriela FIREA, pe rit vechi, era prima care urca pe scena, la mitingul PSD impotriva...

- Sistemul informatic de monitorizare a prezentei la vot si de prevenire a votului ilegal (SIMPV), care a permis supravegherea atenta a ultimelor alegeri, nu va putea fi folosit la referendumul pentru familia traditionala promovat de Liviu Dragnea, pentru ca legea nu a fost modificata in acest sens.…

- Coalitia PSD-ALDE va avea un candidat comun la alegerile prezidentiale, a anuntat presedintele PSD, Liviu Dragnea, sambata, dupa sedinta CExN. Duminica, deputatul PSD Liviu Pleșoainu și-a anunțat intenția de a candida la alegerile prezidențiale din 2019.„Cu toata dragostea, sunt din cu totul…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu a anuntat, pe Facebook, ca a depus o plangere penala impotriva presedintelui Klaus Iohannis pentru savarsirea infractiunii de incitare la ura si discriminare „impotriva parlamentarilor PSD, a Guvernului PSD, a membrilor PSD, a votantilor si sustinatorilor PSD".

- Vineri, 27 iulie, Liviu Pleșoianu a anunțat ca pe data de 1 august va publica in mediul online un mesaj extrem de important, "cel mai important de pana acum". "Pe 1 august, voi publica aici (n.r. pe pagina sa oficilala de Facebook) un mesaj important. Va fi cu siguranța cel mai important mesaj…

- ”In aceste zile am vazut adevarata fata a multor purtatori de uniforma, care amenința, injura, folosesc tot soiul de procese verbale vechi, mizerii și atacuri de "baston" suparați ca mi-am permis sa imi fac treaba, deci sa legiferez. Am fost atenționat de un alt inițiator al unei legi similare, ce…

- Dupa ce a criticat in termeni duri Parlamentul pentru Legea exploatarilor offshore, ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, este contrat de deputatul PSD Liviu Plesoianu. Intr-o scrisoare deschisa publicata pe pagina sa de Facebook, Plesoianu afirma ca ambasadorul ar trebui declarat persona non grata.Vezi…

- Cateva sute de manifestanti protesteaza in Piata Victoriei din capitala, pentru a doua seara, indemnand la nesupunere civica si dorind sa blocheze accesul in zona, in semn de opozitie fata de modificarea Codului penal. Mitingul a fost convocat pe Facebook de mai multe grupuri civice.