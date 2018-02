Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, le-a spus jurnalistilor dupa sedinta BPN a PSD ca nu are de gand sa execute niciun social-democrat, infirmand ca pe "lista" s-ar afla personaje precum Niculae Badalau.Intrebat cum se intelege cu numarul doi din partid, Dragnea le-a spus, ironic, jurnalistilor ca…

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- Liviu Dragnea a fost intrebat daca Niculae Badalau si Codrin Stefanescu ar urma sa-si piarda functiile pe care le detin in PSD. Badalau a fost schimbat din funcția de la Senat și are, la randul sau, o replica interesanta pe Facebook.

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat vineri ca miercuri va avea loc un nou CEx, dupa ce luni va avea loc o reuniune a Biroului Permanent National al partidului. Intrebat daca in sedinta se va discuta si despre schimbarea din functie a domnilor Niculae Badalau si Codrin Stefanescu, Liviu Dragnea a avut…

- PSD face saptamana viitoare evaluarea secretarilor de stat. Conducerea partidului urmeaza sa se reuneasca in ședința Comitetului Executiv Național, miercuri, prima ședința de la votul pentru premierul Viorica Dancila. Liderul PSD Liviu Dragnea a comentat, vineri, la Parlament, și zvonurile privind execuțiile…

- UPDATE: "Nu-i dau sfat domnului Darius Valcov. E o condamnare in prima instanta, nu sunt jurist, nu sunt avocat. Mi-este greu sa comentez o astfel de decizie, in schimb am o parere de rau. Pana la decizia definitiva mai este. Sunt milioane de romani care au avut in 2017 pensii si salarii mai mari,…

- Președintele PSD a anunțat cand va fi organizat CExN și a raspuns și speculațiilor potrivit carora se va discuta despre excluderea lui Codrin Ștefanescu și Niculae Badalau. ”O sa-mi cer scuze tuturor colegilor mei. CExN il facem miercuri și imediat cum termin conferința de presa o sa plece…

- „Asa ne trebuie, pentru ca am vorbit, sa ne cheme la audieri”, a afirmat Dragnea, intrebat daca va merge la audieri la Comisia de aparare a Senatului pentru a vorbi despre lucrurile care se intampla in SPP. „Eu voi merge la orice comisie parlamentara care o sa ma cheme, sunt convins ca va merge si…

- Social-democrații și liberalii și-au pedepsit ieri disidenții din partid care aveau funcții politice in Senat. In timp ce președintele PSD Liviu Dragnea negocia cu liderii județeni ai partidului debarcarea premierului Mihai Tudose, iar fostul prim-ministru iși cauta la randul sau aliați in PSD, președintele…

- Presedintele organizatiei judetene a ALDE Giurgiu, Toma Petcu, fost ministru al Energiei, a declarat joi, in cadrul unei conferinte de presa, ca judetul Giurgiu va fi destul de mult afectat daca exista o tensiune intre Liviu Dragnea si Niculae Badalau."Am auzit ca domnul Niculae Badalau a…

- Prezenta parlamentarilor social-democrati va fi facuta publica, începând de luni, în special în presa locala, a anuntat miercuri presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. "În ceea ce priveste prezenta, exista în continuare nemultumirea…

- Membrii PSD nu mai doresc scandal, pentru ca social-democratii au o misiune importanta, iar cine nu întelege asta "ramâne de caruta partidului", a declarat luni seara, la Antena 3, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat daca…

- S-a speculat excesiv asupra faptului ca au cazut doua Guverne în mod exclusiv din cauza neînțelegerilor dintre premierii PSD și Liviu Dragnea, președintele PSD. E doar parțial adevarat. Pentru a avea o imagine completa a ceea ce s-a întâmplat și pentru a vedea cum ar putea…

- Sedinta CEx al PSD este programata pentru ora 11.00, iar de la ora 15.00 au fost convocate Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului, pentru a stabili calendarul audierilor ministrilor in comisii. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca toate filialele…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marti, dupa întâlnirea cu presedintele PSD Liviu Dragnea si premierul desemnat Viorica Dancila, ca subiectul intrarii la guvernare a Uniunii a fost închis imediat dupa alegeri si nu a fost deschis nici de catre UDMR si nici de PSD.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a precizat, marti, dupa intalnirea pe care social-democratii au avut-o cu reprezentantii UDMR, ca nu au avut loc negocieri si ca a fost o discutie in care premierul desemnat, Viorica Dancila, a raspuns la intrebari. „Nu au fost negocieri. Viorica Dancila a primit foarte…

- Ministerul Finantelor ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari pe baza analizei de risc, in contextul in care stopajul la sursa ar putea fi o solutie pentru anumite categorii profesionale, iar contributiile la sanatate ar putea sa nu mai…

- Președintele PSD Liviu Dragnea, premierul desemnat Viorica Dancila și secretarul general al PSD Marian Neacșu au participat, marți, la o intâlnire cu conducerea UDMR, înainte de definitivarea noului cabinet și al votului care urmeaza sa fie dat iîn parlament saptamâna viitoare.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, ca, in 31 ianuarie, Guvernul va aproba o ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a Declaratiei 600 pana la 31 martie, transmite News.ro. Dragnea a spus ca decizia s-a luat intr-o intalnire a coalitiei cu premierul desemnat Viorica…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat luni ca in sedinta Comitetului Executiv nu se va discuta despre ministere, adaugand ca, in cazul in care s-ar stabili in cursul acestei zile viitorul Cabinet, coalitia s-ar grabi. ''Parerea unanima a fost ca ne-am grabi daca astazi am…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat dupa desemnarea Viorica Dancila in functia de premier, ca liderii PSD se vor reuni luni pentru a stabili componenta Guvernului, iar in 29 ianuarie este posibil votul de investitura. „Presedintele a acceptat propunerea noastra si a desemnat-o pe Viorica Dancila…

- Consultarile la Palatul Cotroceni au început miercuri la ora 12.00. Primii chemati au fost liderii PSD-ALDE. „Am avut o întâlnire cu președintele României în acest format, PSD+ALDE, i-am prezentat președintelui în mod oficial și direct propunerea noastra”,…

- Potrivit lui Teodor Melescanu, a avut loc o discutie telefonica intre presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si presedintele PSD, Liviu Dragnea, in privinta subiectelor intalnirii coalitiei PSD-ALDE. "Am avut si o discutie telefonica cu domnul Tariceanu pe toate temele care au facut…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca propunerea Viorica Dancila a fost inaintata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, și a fost susținuta de toți liderii PSD, cu doar o singura abținere.”A fost o procedura noua in CEX, in care au fost mai multe propuneri. A fost o discuție…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a sustinut duminica seara ca in CEx este de transat o singura problema: fie pleaca din Guvern ministrul de Interne, Carmen Dan, fie pleaca premierul. Liderii PSD se intalnesc luni pentru a decide, in Comitetul Executiv, asupra disputei dintre…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, l-a acuzat pe Liviu Dragnea ca a umplut ministerele cu oameni din Teleorman, potrivit unor surse politice. Si Marian Oprisan a scos coltii la liderul PSD. Surse social-democrate au declarat pentru „Adevarul“ ca premierul Mihai Tudose si, surprinzator, Codrin…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, luni, dupa sedinta CExN, ca nu este de acord cu organizarea in perioada iurmatoare a unui congres pentru desemnarea candidatului partidului la alegerile prezidentiale, afirmand ca acesta ar ”disparea in trei luni”. „Nu, ar fi o mare greseala. Daca noi am…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a declarat luni ca isi doreste ca, in sedinta Comitetului Executiv National de la sfarsitul lunii, documentul pe care l-a prezentat colegilor sai sa fie adoptat ca un program politic al partidului pentru perioada urmatoare, adaugand ca Liviu Dragnea…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri ca in luna ianuarie Consiliile de Administratie vor fi luate la mana, iar toate persoanele care au ajuns acolo vor fi verificate. 'O sa le luam la mana anul viitor (Consiliile de Administratie - n.r.). Am discutat cu domnul Marian Neacsu,…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, precizeaza ca premierul Mihai Tudose nu conduce PSD. Declarația a fost facuta in contextul in care Tudose a spus ca nu susține proiectul privind statutul Casei Regale. „E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea ce hotaram noi in Camera Deputatilor si Senat…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a afirmat, joi, ca declaratiile premierului Mihai Tudose referitoare la proiectul privind statutul Casei Regale reprezinta 'parerea dansului vizavi de Guvern' adaugand ca Tudose nu este presedintele PSD. "E parerea dansului vizavi de Guvern. Ceea…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a reacționat dur dupa ce in presa a aparut informația potrivit careia Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea…

- Premierul Mihai Tudose nu sustine proiectul de lege privind reglementarea statutului juridic al Casei Regale si considera ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai, au declarat, joi, pentru AGERPRES, surse oficiale. …

- Niculae Badalau (PSD): Magistratii nu au dreptul sa protesteze. Protestele preventive nu sunt normale Presedintele executiv a PSD, Niculae Badalau, a precizat, luni, despre protestele magistratilor fata de modificarile la legile Justitiei, ca magistratii nu au dreptul sa protesteze, el aratand ca nu…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, considera ca modul de desfasurare a plenului Camerei Deputatilor in care s-a dezbatut proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor „nu face cinste parlamentarilor USR". Totodata, social-democratul a punctat ca…

- Presedintele executiv al PSD, Niculae Badalau, considera ca modul de desfasurare a sedintei plenului Camerei Deputatilor de miercuri, in care s-a dezbatut proiectul de modificare a Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, "nu face cinste parlamentarilor USR", dar a adaugat ca nici…

- Premierul Mihai Tudose pare ca dorește sa speculeze problemele cu legea pe care le are Liviu Dragnea și incearca sa devina principalul pol de putere in partid.Citește și: VIDEO - Președintele executiv al PSD anunța primul ministru REMANIAT din Guvernul Tudose. I s-a gasit și inlocuitor…

- UPDATE 18,00: Președintele PSD și al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a ajuns marți seara la DNA, unde procurorii l-ar putea anunța ca i se pune sechestru pe avere, informeaza Agerpres. La intrarea în cladire, Dragnea a fost primit atât cu aplauze din partea susținatorilor,…

- Senatorii din Comisia de aparare au lipsit saptamana trecuta de la ședința in care trebuiau sa voteze proiectul de lege privind achiziția rachetelor Patriot pentru ca au fost invitați la un poligon de tir al SPP, a declarat marți președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, lider al social-democraților,…

- Klaus Iohannis i-a invitat pe Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu la recepția de la Cotroceni de anul acesta, dar și la parada de 1 Decembrie. Invitațiile au fost trimise de catre Administrația Prezidențiala și vor ajunge atat la președintele Senatului, cat și la președintele Camerei Deputaților.…

- Plenul Senatului a aprobat luni procedura de urgența pentru dezbaterea și adoptarea propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei, act normativ inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, și președintele Camerei Deputaților, Liviu…

- Președintele executiv al PSD, senatorul Niculae Badalau, a apreciat ca parlamentarii care iși deschid un birou parlamentar in alta circumscripție decat cea in care au fost aleși pacalesc electoratul. Opiniile lui Badalau au aparut in aceeași zi in care conducerea Camerei Deputaților aproba cererea președintelui…

- Partidul Pro Romania se 'aliaza' cu liberalii in lupta acestora pentru revocarea lui Liviu Dragnea de la sefia Camerei Deputatilor. Anuntul a fost facut chiar de deputatul Daniel Constantin, care a sustinut ca doreste extinderea masurii si cere si revocarea de la Senat a adversarului sau, Calin Popescu…

- "Evident vom sustine initiativa normala, corecta, logica, ca la conducerea Camerei Deputatilor sa vina altcineva. Nu mai poate sa fie Liviu Dragnea si va dau un singur argument pentru cei care isi doresc foarte tare adoptarea legilor justitiei si schimbarea, reformarea sistemului de justitie. Cat…