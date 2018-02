Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, sustine ca proiectul noii legi a pensiilor va fi prezentat public in maxim doua luni, informeaza Agerpres.ro. El a declarat, duminica seara, intr o emisiune la Romania TV, ca noua lege a pensiilor este necesara si obligatorie, ea urmand sa indrepte niste nedreptati ingrozitoare.…

- Ministrul Sanatații, Florian Bodog, a anunțat ca nu va face parte din guvernul condus de Viorica Dancila. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri ca au avut loc consultari privind lista noului Guvern, precizand ca unele propuneri n-au fost acceptate de premierul desemnat Viorica Dancila.

- “Pentru ca putem. Da, putem. PSD este tinta predilecta a personajelor toxice care, impreuna, unit, formeaza statatul paralel. Aceste persoane care folosesc autoritatea in care sunt numiti - ilegal si neconstitutional - bugetul, subalternii si informatiile pentru a face politica, pentru a stabili cine…

- Misa, despre Declaratia 600: Analizam posibilitatea de a fi platite contributiile pe baza CNP-ului Contribuabilii care au obligatia depunerii Declaratiei 600 ar putea efectua plata contributiilor pe baza CNP-ului, declaratia ar putea fi trimisa prin posta, fara obligatia deplasarii la sediul administratiei…

- Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile din Comisia economica din Senat pe marginea Declaratiei 600, cateva idei despre ce modificari ar putea sa apara. Ministrul a sustinut ca ar putea merge pe ideea de conformare voluntara de declarare a veniturilor, urmand a face verificari…

- „Aceste discuții sunt deocamdata discuții informale care se poarta. Eu cred ca voi fi informat oficial despre persoanele care vor fi propuse. Insa parerea mea despre persoanele care sunt in curs de a fi cercetate penal sau care sunt in curs de a fi judecate penal, sau care au condamnari penale o cunoașteți.…

- Tariceanu: Viitorul premier va fi un fel de administrator Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca in actuala situatie premierul viitorului Guvern va fi, mai degraba, un administrator, asa cum ar fi trebuit sa fie si premierii Grindeanu si Tudose. "Poate era bine sa fii discutat…

- Dragnea si Dancila se intalnesc astazi cu reprezentantii UDMR Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si premierul desemnat, Viorica Dancila, vor avea o intalnire, marti, cu reprezentantii UDMR, au declarat surse PSD. Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, declara, luni, ca va urma o intalnire cu Dancila. Întrebat,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a spus, luni, ca membrii partidului cercetati penal vor putea face parte din noul cabinet, mentionand ca PSD a decis sa-si faca Guvernul „si nu alte institutii”. Intrebat dupa sedinta Comitetului Executiv National daca membrii PSD care sunt cercetati penal vor putea…

- "Doamna Dancila, si din informatiile pe le-am luat, Slava Domnului, n-a trecut prin meandrele sistemului paralel, a statului paralel din Romania. Povestea asta cu studiile facute la Academia de Informatii, de informatiile Securitatii, au o structura de genul asta foarte utila, in care foarte multi…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, luni, ca a urmarit cateva episoade din serialul "Suleiman Magnificul", dar a respins acuzatiile europarlamentarului Catalin Ivan conform carora ar fi suspendat o sedinta de partid pentru acest lucru. "Am auzit un baiat foarte obraznic si foarte…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca, in urma unei discuții cu premierul Viorica Dancila, in prima ședința a noului cabinet, pe 31 ianuarie, Guvernul va adopta o ordonanța de urgența prin care sa se amane termenul de depunere al Forumularului 600. Mai mult, intrebat daca in viitorul Guvern…

- Catalin Bulf, președintele PMP Argeș, face declarații interesante despre premierii propuși de Liviu Dragnea, atragand atenția la ”ușurința” cu care președintele Romaniei, Klaus Iohannis i-a acceptat. ”PSD lanseaza Guvernul cu mascota, iar Liviu Dragnea a gasit punctul sensibil al lui Klaus Iohannis.…

- Președintele PSD, LIviu Dragnea, va face declarații la ora 18.00, dupa declarația susținuta de președintele Klaus Iohannis. Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru fotoliul de premier. ”Am decis sa mai acord o șansa PSD-ului” a spus președintele Iohannis.…

- La Palatul Cotroceni au avut loc consultarile președintelui Klaus Iohannis cu partidele parlamentare, in vederea desemnarii noului prim ministru. Liderii PSD-ALDE spun ca președintele nu are niciun motiv real sa respinga propunerea lor, europarlamentarul Viorica Dancila.

- Comitetul Executiv al PSD s-a intrunit, aseara, la sediul partidului din Kiseleff, pentru a transa situatia premierului Mihai Tudose, iar liderii partidului urmau sa decida daca ii vor retrage sprijinul politic. Mihai Tudose nu a facut declaratii politice inaintea ședinței, insa a dorit sa nuanteze…

- Niculae Badalau s-a abținut de la vot in ședința CEx PSD din 15 ianuarie. Președintele executiv al PSD a spus ca, in opinia sa, Guvernul a incheiat anul 2017 satisfacator. „Eu m-am abtinut in aceasta seara. Am considerat ca acest Guvern a inchis anul 2017 satisfacator. Chiar presedintele Liviu Dragnea a…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, s-a abținut in a comenta situația exploziva din partid inainte de a intra la ședința Comitetului Executiv. Ironic, a spus doar ca in ultima vreme a „citit scrisori” și ca va spune ce are de spus in ședința conducerii extinse.

- Președintele-executiv al PSD, Niculae Badalau, tocmai ce a intrat in sediul Guvernului, potrivit Antena 3. Este o intalnire-cheie cu premierul chiar inainte de CExN, care va incepe in mai puțin de o ora. In același timp, in Palatul Victoria este și Marian Oprișan. Urmeaza o ședința-cheie…

- Premierul Mihai Tudosae participa luni de la ora 14.00 la o conferinta de presa la Ministerul Transporturilor alaturi de ministrul Felix Stroe. Agenda conferintei include subiecte legate de infrastructura, dar e de asteptat ca premierul sa faca si declaratii politice despre situatia din PSD si conflictul…

- Președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, a fost întrebat în emisiunea Subiectiv cum trebuie sa sune decizia din CEXn ca sa împace lucrurile. „Daca va uitați în scrisoare, eu am spus ca trebuie o dezbatere și o transparența mai mare. Am spus vizavi de delimitarea…

- PSD a convocat ședința Comitetului Executiv la inceputul saptamanii viitoare. Ședința era programata inițial pentru data de 28 ianuarie. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a luat aceasta decizie dupa ce mai multe presiuni au fost facute de lideri importanți din partid asupra lui Ultima actualizare:…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD si considerat unul dintre loialii lui Liviu Dragnea, a anuntat pentru DCNews.ro ca luni va avea loc sedinta Comitetului Executiv al PSD. Stefanescu a cerut ca "toate lucrurile, trebuie sa ramana asa cum sunt: conducerea partidului sa ramana cea care…

- 'In cadrul intalnirii pe care am avut-o cu membrii de partid din judet, la care a participat si Liviu Dragnea, s-a solicitat convocarea imediata a CEX, pentru a se lamuri situatia din partid. Guvernul nu mai are un dialog constructiv cu partidul, se profileaza o ruptura si nu ne dorim ca ea sa se…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat, joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta Comitetului Executiv National, in care se va decide o eventuala…

- Premierul Mihai Tudose isi doreste ca Guvernul sa aiba "un an rodnic", precizand ca "linistit in mod cert nu va fi". Astfel, premierul nu asculta sfatul lui Liviu Dragnea, care ii ceruse la sfarșitul anului sa fie mai calm. "La multi ani pentru cei cu care ne vedem prima data anul acesta. Este…

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, este invitat la interviurile Libertatea Live, unde va vorbi despre ultimul Comitet Executiv al partidului , cine ar putea fi candidatul la prezidențiale din partea social-democraților și speculațiile despre tensiuni intre Liviu Dragnea și Mihai…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, se vede incolțit in ședința PSD de catre cei din tabara lui Mihai Tudose. Se pune in mișcare un plan vechi de cateva luni, care prepune preluarea treptata a puterii din mainile lui Liviu Dragnea.Surse din PSD ne-au precizat ca in ședința Comitetului Executiv…

- "Cred ca proiectul pe care l-am initiat impreuna cu presedintele Camerei Deputatilor nu face decat sa recunoasca o data in plus rolul pe care l-au avut monarhia si Casa regala in Romania si aceasta recunoastere trebuie sa se realizeze intr-un mod concret si util pentru Romania. Eu imi doresc ca urmasii…

- Premierul Mihai Tudose nu este de acord cu proiectul de lege initiat de Calin Popescu Tariceanu privind Statutul Casei Regale, iar avizul va fi unul negativ din partea Executivului. UPDATE: Presedintele executiv al PSD, Niculae Badau, a declarat joi, referitor la faptul ca Guvernul nu sustine proiectul…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, joi, ca nu sustine proiectul de lege privind statutul Casei Regale, apreciind ca Palatul Elisabeta ar trebui sa revina in administrarea si proprietatea statului roman dupa decesul regelui Mihai. "Romania nu este monarhie, ci republica. Palatul Elisabeta trebuie…

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, susține ca protestele organizate in Piața Victoriei s-au transformat in proteste politice datorita faptului ca partidele de opoziție s-au lipit de protestatari. Tariceanu le transmite celor de la PNL și USR ca o astfel de manifestare pentru ajungerea la…

- Presedintele TNL, deputatul Mara Mares, sustine ca Liviu Dragnea trateaza legile justitiei ca si cum ar fi mosia sa personala din Teleorman. Nici USR nu a scapat de criticile tinerei liberale.

- Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Stefanescu, a vorbit despre sedinta fulger care a avut loc in partid. Intrebat de jurnalisti la iesirea de la intalnire despre absenta premierului Mihai Tudose de la eveniment, Stefanescu a marturisit ca reprezentantii partidului se vor intalni cu el maine."Si…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea i-a convocat de urgenta pe liderii din teritoriu la o sedinta programata in aceasta seara la sediul partidului, au declarat surse politice pentru „Adevarul“. Sedinta-fulger vine pe fondul disputei publice dintre Gabriela Firea si premierul Mihai Tudose.

- Președintele partidului ”Uniunea Salvați Romania” (USR), Dan Barna, a vorbit la ”Interviurile Libertatea” despre obiectivele mandatului sau de doi ani, ca președinte ales al USR, de a se extinde la nivelul marilor orașe și comune din Romania, despre candidatura unica la Primaria Capitalei din partea…

- "Pacat ca timp de un an Romania a avut o agenda total diferita de agenda reala a cetatenilor sau de agenda europeana din care noi facem parte. Timp de un an, Guvernul si Parlamentul Romaniei nu au facut altceva decat sa functioneze precum o casa de avocatura si de mentenanta a lui Liviu Dragnea.…

- Președintele i-a invitat pe al doilea și al treilea om in stat la Parada de 1 Decembrie și la festivitatea de la Palatul Cotroceni. Anul trecut, cei doi nu au fost invitați, motivul invocat fiind ca sunt ”penali”. [citeste si] Sociologul Marius Pieleanu a explicat, pentru DCNews, schimbarea…

- Joi si vineri, la Baile Herculane a avut loc sedința Comitetului Executiv National al PSD. La Herculane au fost prezenti toți liderii județeni ai PSD din țara, in frunte cu presedintele Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose. In ședința Consiliului Executiv PSD de la Baile Herculane s-a discutat despre…

- Rezoluția a fost votata cu unanimitate de voturi. In preambulul rezoluției, social-democrații arata ca Executivul și-a indeplinit toate angajamentele luate in campanie și se face trimitere la raportul cu cele 100 de realizari . Totodata, in textul aprobat este invocata existența „statului paralel și…

- Comisia pentru Aparare din Senat se reuneste luni, in sedinta extraordinara, pentru a discuta achizitia rachetelor Patriot, anuntul oficial fiind facut dupa ce liderul PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca proiectul de lege va intra pe ordinea de zi a sedintei de plen de luni dupa-amiaza. "Comisia…