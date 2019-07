Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat (PSD) se reuneste luni, la ora 12, la Palatul Parlamentului. Potrivit presedintelui PSD, premierul Viorica Dancila, in sedinta CExN va fi decisa formula remanierii guvernamentale. "S-a lucrat la evaluarea ministrilor…

