- In acest moment, din nucleul dur al puciștilor fac parte Paul Stanescu, Adrian Țuțuianu, Marian Neacșu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Ion Mocioalca, la care s-a alaturat și Gabriela Firea. Aceștia controleaza un numar de parlamentari care ar determina pierderea majoritații de catre coaliția PSD –…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, inaintea CEx, ca ea crede ca se va propune excluderea sa din partid si ca se urmareste sa fie dati afara din Guvern Paul Stanescu si Tudorel Toader, pentru ca il incomodeaza pe Liviu Dragnea, titreaza News.ro. ”Am ajuns la executii publice, la…

- Vicepreședintele Camera Deputaților, Carmen Ileana Mihalcescu, anunța printr-un comunicat de presa ca susține principiile enunțate in scrisoare anti-Dragnea și ca este alaturi de Adrian Țuțuianu, Paul Stanescu, Marian Neacșu și Gabriela Firea. Carmen Mihalcescu este soția consultantului in probleme…

- Carmen Ileana Mihalcescu, deputat PSD și vicepreședinte in Camera Deputaților, anunța printr-un comunicat de presa ca susține principiile enunțate in scrisoare anti-Dragnea și ca este alaturi de Adrian Țuțuianu, Paul Stanescu, Marian Neacșu și Gabriela Firea.„Sunt alaturi de Adrian Țuțuianu,…

- „Eu ma bucur și ii salut pe foștii mei colegi din PSD, care ințeleg ca modul in care domnul Dragnea a confiscat și PSD, și Parlamentul și Guvernul ne duce pe toți la dezastru, nu doar pe ei, ca aici nu vorbim doar de interesele unui partid, vorbim de faptul ca țara e guvernata prost, ca Parlamentul…

- Echipa PoliticScan/Stiripesurse.ro a obținut in exclusivitate de la Centrul de Sociologie Urbana și regionala (CURS) datele privind increderea membrilor PSD in personalitați. Sondajul a avut loc in perioada 27 aprilie-8 mai.In topul increderii conduce Gabriela Firea (83%) urmata de Calin…

- Deputatul de Botoșani, Mihaela Hunca, pleaca din PSD și face acuzații grave. Aceasta a postat mesajul pe contul de socializare, in care iși explica retragerea. De asemenea, Hunca și-a anunțat demisia și in plenul Camerei Deputaților. Se pare ca, Mihaela Hunca se afla in discuții cu partidul „Pro Romania”…

- Iata analiza politica a analistului politic Bogdan Chirieac: ”Doamna Firea se așeaza drept contracandidat al lui Liviu Dragnea la președinția PSD. In acest moment, in interiorul propriului partid, dl Dragnea are o disidența reala, nu e vorba despre disidența lui Grindeanu, despre disidența…