CExN PSD. De ce au fost excluși doar Neacșu și Țuțuianu ”Astazi nu s-a discutat, nu s-au dezbatut, nu s-au facut propuneri de a fi excluși colegi care au semnat o anume scrisoare sau care au susținut o anume scrisoare. Dupa CExN din septembrie, cand s-a decis prin vot sa nu se mai continue cu astfel de acțiuni și toata lumea sa activeze in partid pentru a susține programul de guvernare național, pentru a susține programele de guvernare locale, pentru a susține legile in Parlament, și aceste lucruri au fost propuse atunci chiar de catre cei care au susținut scrisoarea, s-a convenit, la propunerea mea, eu nefiind de acord cu niciun fel de masura,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

