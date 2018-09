„S-a votat in unanimitate, in CEx-ul PSD Sector 5, sa mergem alaturi de domnul președinte Liviu Dragnea", a declarat, joi seara, Daniel Florea, la Antena 3, in cadrul emisiunii „Sinteza zilei", moderata de Mihai Gadea.

Intrebat daca se sparge PSD in CEx, a raspuns astfel: „In niciun caz. Din cate știu, și PSD Sector 2 a votat in favoarea domnului președinte Dragnea. Ramane sa se confirme".

Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, de la ora 12.30.

Vezi și: CExN PSD: Dragnea, scor decisiv: Cum se impart forțele.RISC