- Codrin Ștefanescu a zis ca au fost 55 de voturi pentru Liviu Dragnea, opt contra și o abținere. In schimb, Gabriela Firea a spus ca au fost 39 voturi pentru Liviu Dragnea și 10 impotriva liderului PSD. ”Noi avem un proces verbal. Nu se joaca nimeni cu cifrele! Voturile au fost la vedere, prin…

- Au loc negocieri dure, trocuri, dar si unele tradari in ambele tabere. Contestatarii liderului, in frunte cu Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Țuțuianu, cred ca partidul nu mai are viitor cu un presedinte “vulnerabil”. Ba mai mult, acestia sustin ca au de partea lor zeci de parlamentari care…

- Prezent la Antena 3, Codrin Ștefanescu a declarat ca știe cine e autorul scrisorii impotriva lui Dragnea. El a precizat ca este doar o singura persoana iar in CEx va propune excluderea persoanei respective. „Cine a facut acest text nu are ce cauta in PSD”, spune Codrin Ștefanescu care s-a…

- Codrin Stefanescu, secretar general adjunct al PSD, o contrazice pe Gabriela Firea, dupa ce primarul Capitalei a afirmat ca Liviu Dragnea incearca sa-i cumpere sau sa-i intimideze pe liderii din CExN.Stefanescu a declarat, la Antena 3, ca in doua saptamani va avea loc o sedinta a Comitetului…

- Declansat de Gabriela Firea, scandalul din PSD se prelungeste riscand sa se transforme in criza. Luat punct cu punct meciul pare sa fie castigat de Firea. Primarita a vorbit mai mult si destul de cuprinzator. Liviu Dragnea mai mult a tacut, asteptand sa se limpezeasca lucrurile de la sine. Promisiuni…

- Reacția lui Codrin Stefanescu, dupa ce Firea le-a trimis o scrisoare deschisa membrilor PSD. Acesta a declarat ca in curand va avea loc un Comitet Executiv al partidului, in care vor fi reglate „lucrurile cum nu se asteapta nimeni”. „Ca sa-i lamuresc pe colegii nostri si le transmit in felul urmator.…

- La aproape o luna de la represiunea din 10 august a Jandarmeriei Romane, impotriva protestatarilor pașnici de la mitingul Diasporei, responsabilii prezumtivi au prins curajul disperatului. Frica de grava raspundere penala impinge spre soluții extreme. Carmen Dan s-a pitit in spatele parlamentarilor…

- Senatorul PSD de București, Ecaterina Andronescu, susține ca in tentativa lui Liviu Dragnea de a o da jos pe Gabriela Firea de la conducerea PSD București nu știe daca vor mai continua telefoanele date de liderul PSD.Citește și: SURSE - Pe cine vrea Liviu Dragnea in locul Gabrielei Firea:…