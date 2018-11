CExN PSD. Codrin Ștefănescu: Informația este falsă, o prostie! Să se potolească, vom lua decizii Codrin Ștefanescu a spus ca ”numai coleg” nu se mai considera cu Adrian Țuțuianu, caruia ii va cere explicații despre ce a spus in inregistrarile aparute in presa. Secretarul general adjunct al PSD a facut un apel la colegii sai care dau informații false in spațiul public sa se potoleasca. ”O sa avem o ședința normala de CExN, vom discuta și vom supune la vot anumite lucruri, legate de CNA, ASF, data, calendarul alegerilor din județe și chestiuni interne care ne-au cam macinat in ultima perioada. Vreau sa va asigur ca nu exista 30 de parlamentari care ar vota impotriva propriului guvern,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

