- Social-democrații se întâlnesc miercuri, într-o ședința informala, la Vila Lac. Comitetul Executiv a fost convocat de președintele PSD, Viorica Dancila la ora 18:00 și au fost invitați liderii PSD din teritoriu dar și ministrii. Întâlnirea pesediștilor este prima dupa alegerea…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul de revocare din functie a lui Viorel Stefan, in urma plecarii acestuia la Curtea de Conturi europeana si numirea, interimat, ca viceprim-ministru, a lui Eugen Teodorovici. Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a semnat…

- Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD a fost validata numirea lui Eugen Teodorovici in functia de viceprim-ministru interimar, pe probleme de economie, in locul lui Viorel Stefan, care pleaca la Curtea de Conturi a UE."La mijlocul lunii iulie,…

- Conducerea PSD se reunește din nou luni in Biroul Permanent Național al PSD, temele fiind pregatirea Congresului extraordinar din 29 iunie și noile propuneri de vicepremieri, variantele vehiculate fiind Eugen Teodorovici și Ștefan Radu Oprea. Inaintea ședinței, președintele interimar al PSD, Viorica…

- Referitor la Congresul in care social-democrații vor alege conducerea PSD și vor schimba statutul, in BPN de luni vor fi discuții despre chestiuni organizatorice documentele care vor fi aprobate, participanții, etc, au precizat sursele citate. La ședința CEx de vineri au fost stabilite trei comisii:…

- Comitetul Executiv al PSD se va intruni, vineri, incepand cu ora 11:00. Printre subiectele de discuție se numara remanierea guvernamentala, inclusiv inlocuirea vicepremierului Viorel Ștefan, dupa ce acesta și-a dat demisia din funcție pentru a activa la Curtea de Conturi Europeana, informeaza MEDIAFAX.Liderii…

- „ALDE va decide daca iși dorește aceasta remaniere (referitor la Teodor Meleșcanu). Deocamdata nu am discutat cu domnul Tariceanu. Și daca facem o remaniere, prima data discutam in partid și apoi in coaliție”, a spus Viorica Dancila, pe tema unui remanieri mai extinse. „In scurt timp vom lua…

- STIRILE SERII * Guvernul are in plan o prima rectificare bugetara pozitiva la finalul lunii iulie, iar ANAF (Agentia Nationala pentru Administrare Fiscala, n.r.) trebuie sa creasca gradul de colectare la 30% din PIB, a declarat, vineri, la Dambovita, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici.…