- Forfota mare la Partidul Social Democrat din Romania, dupa ce liderul acestuia, Liviu Dragnea a fost arestat. Aseara a avut loc sedinta Comitetului Executiv Național, la care au participat toți liderii PSD din Romania. Viorica Dancila, prim-ministra in exercițiu, a anunțat ca va conduce formațiunea…

- Fostul premier Paul Stanescu, mazilit de Liviu Dragnea, va deveni noul presedinte executiv al partidului, pana la Congresul din luna iunie, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila va prelua azi, oficial, sefia partidului. Codrin Stefanescu, unul dintre locotenentii fideli lui Dragnea,…

- Noua 'conducere colectiva' a PSD in frunte cu premierul Viorica Dancila lider interimar al partidului, a discutat in BPN despre oportunitatea unei remanieri consistente dupa Congresul partidului, au relatat surse din partid pentru ȘTIRIPESURSE.RO.In primul rand se va inchide mica remaniere:…

- PSD a anunțat, luni dupa-amiaza, ca astazi, de la ora 11:00, PSD se reunește in ședința Biroului Permanent Național, la Camera Deputaților, sala Grupului PSD din Palatul Parlamentului. De la ora 18:00, urmeaza o a doua ședința a PSD, CExN. Pe baza regulamentului, Viorica Dancila ar…

- Viorica Dancila, presedinte executiv al PSD, va prelua sefia partidului dupa ce Liviu Dragnea a fost condamnat definitiv la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare. Dancila este decisa sa candideze la Congresul PSD din luna iunie pentru functia de presedinte, sustin surse politice pentru Adevarul.…

- Dupa condamnarea lui Liviu Dragnea, PSD este in degringolada. Niciun lider social democrat nu vrea sa-și asume deocamdata conducerea partidului, fara o negociere in prealabil cu liderii din teritoriu. Statutar, președintele executiv al PSD este și cel care preia interimatul partidului in cazul vacantarii…

- Viorica Dancila a declarat, luni, ca va lua o decizie cu privire la demiterea ministrului Justiției dupa ce va asculta parerea colegilor în ședința Comitetului Executiv al PSD. Premierul a precizat ca va prezenta social-democraților evaluarea sa în legatura cu Tudorel Toader.„O…