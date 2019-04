Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste miercuri, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia unor ministri, intre care Rovana Plumb si Natalia Intotero, care se afla pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din…

- Intrebat in legatura cu faptul ca liderii PSD discuta miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, remanierea lui din functie, Tudorel Toader a precizat: "Nu vreau sa va raspund de mii de ori la intrebare, pare asa un exercitiu sa vedeti daca tin minte ce am raspuns anterior. (...) Maine voi…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste miercuri, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor din tara pentru campania la alegerile europarlamentare si situatia unor ministri, intre care Rovana Plumb si Natalia Intotero, a declarat secretarul general al social-democratilor, Codrin…

- "Maine (miercuri - n.r.) de la ora 12.00 va avea loc Comitetul Executiv al PSD la care sunt invitati, pe langa membri CEx, adica presedintii de organizatii, si ministri. Agenda CEx va avea trei puncte, unul legat de organizarea din campanie si prezenta ministrilor si candidatilor la europarlamentare…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat s-a reunit luni, 25 martie 2019, la Palatul Parlamentului. Presedintele PSD Liviu Dragnea a anuntat luni, dupa sedinta Comitetului Executiv National, lista candidatilor pentru alegerile Europarlamentare. Presedintele OFSD si presedinte PSD Dambovita,…

- "Vom decide in cateva ore care este lista de candidati si o vom face public. Tot ce a aparut pe surse despre lista PSD nu se confirma, nici macar ca ordine. Astazi avem aceasta intalnire pentru a stabili lista. Sper ca la 14:30-15:00, cel tarziu, sa anuntam care este componenta listei noastre. Ne-am…

- Coform anuntului facut deja de Liviu Dragnea si listei vehiculate deja pe surse, primul loc al listei PSD pentru Parlamentul European va fi ocupat de catre Rovana Plumb. "Eu nu stiu pe ce loc va decide Comitetul Executiv National sa fie Rovana Plumb pe listele de europarlamentare, dar eu o voi propune…