Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta CEx va incepe la ora 18:00, la sediul PSD din Kiseleff. Principala tema pe agenda intalnirii o constituie blocajul din Guvern, in contextul refuzului lui Klaus Iohannis de a numi ministri interimari, dupa ce ALDE a parasit guvernarea.Un alt subiect pe care social-democratii il vor…

- Principalele evenimente din saptamana 9 - 15 septembrie *** Social-democratii se reunesc, luni, in sedinta Comitetului Executiv National pentru a discuta despre situatia Guvernului si solutii pentru deblocarea activitatii acestuia, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa numeasca…

- Social-democratii se reunesc, luni, in sedinta Comitetului Executiv National, pentru a discuta despre situatia Guvernului si solutii pentru deblocarea activitatii acestuia, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a refuzat sa numeasca ministrii interimari, dar si despre presedintia Senatului. …

- Calin Popescu Tariceanu a adaugat ca spera ca Teodor Meleșcanu sa iși dea seama ca propunerea venita din PSD ii afecteaza prestigiul și sa renunțe la șefia Senatului, scrie Mediafax. "Pe masura ce trece timpul, aflu lucruri noi, deci ceea ce se intampla cu acest atac al PSD-ului la adresa…

- Comitetul Executiv Național al PSD se reunește astazi, la Mamaia, pentru a analiza situația ministerelor ramase vacante dupa plecarea miniștrilor ALDE din Guvern. Ședința CExN va fi urmata de o intalnire a conducerii cu parlamentarii social-democrați pentru a stabili agenda legislativa a acestei sesiuni…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat vineri, la finalul Conferintei Judetene a PSD Constanta, ca la reuniunea CExN al PSD de sambata se va face o analiza a portofoliilor si a pasilor pentru perioada urmatoare."Ne vom replia si vom continua lupta. Pe toti cei care acum vin si ne…

- In Senat au inceput sa circule mai multe nume de potențiali candidați pentru a doua funcție in stat, dupa ce actualul președinte Calin Popescu Tariceanu a anunțat ca va demisiona. In cazul in care președintele Romaniei nu-și poate exercita funcția interimatul la șefia țarii este preluat de președintele…

- Viorica Dancila si-a schimbat pozitia in privinta mutarii ambasadei de la Tel-Aviv la Ierusalim. Dupa ce, initial, aceasta iesise si anuntase decizia Guvernului de a muta Ambasada la Ierusalim, gest care a dus la un conflict cu presedintele Klaus Iohannis, acum premierul anunta ca a terminat analiza…