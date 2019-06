Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a anunțat ca CEx al PSD a decis ca Eugen Teodorovici sa fie propus interimar pentru funcția de vicepremier, in locul lui Viorel Ștefan, care iși incepe, de la 1 iulie, mandatul ca membru al Curții de Conturi Europene

- Viorica Dancila a anuntat ca in sedinta de vineri a Comitetului Executiv National al PSD a fost validata numirea lui Eugen Teodorovici in functia de viceprim-ministru interimar, pe probleme de economie, in locul lui Viorel Stefan, care pleaca la Curtea de Conturi a UE."La mijlocul lunii iulie,…

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca social-democratii vor decide propunerile pentru portofoliile de vicepremier ocupate de Viorel Stefan, care va pleca la Curtea Europeana de Conturi, si interimar de Ana Birchall, la finalul lunii iunie. "La sfarsitul lunii iunie. (...) In momentul in care vom decide…

- Administratia Prezidentiala a anuntat, marti, ca președintele Klaus Iohanni a semnat decretul pentru desemnarea Anei Birchall, ministrul justiției, ca viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, interimar. Premierul Viorica Dancila a precizat, marti, ca a vorbit cu…

- "Graba este dusmanul perfectiunii", a scris Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, pe pagina sa de Facebook cu putin timp inainte de inceperea CEx PSD. Comitetul Executiv National al PSD se reuneste vineri, la ora 11,00, la sediul partidului din Baneasa, principala tema de discutie…

- Senatorul Titus Corlațean a fost votat, marți seara, in CEx-ul PSD de colegii sai de partid vicepremier in locul lui Viorel Stefan, care a plecat la Curtea Europeana de Conturi. Aflat in platoul emisiunii...

- Ana Birchall, care este, in prezent, ministru interimar al Justitiei, este propunerea PSD pentru portofoliul eliberat de Tudorel Toader, in urma remanierii guvernamentale din urma cu o o luna si jumatate. Conducerea PSD a mai decis sa il propuna pe Titus Corlatean pentru postul de vicepremier eliberat…

- Paul Stanescu a devenit președinte executiv al PSD, in locul Vioricai Dancila care a preluat conducerea interimara a partidului. Decizia ca Stanescu sa devina numarul 2 in PSD a fost anunțata de catre premier la finele ședinței de marți a Biroului Permanent. ”In cadrul Biroului Permanent Național am…