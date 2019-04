Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, miercuri, ca are aceeasi relatie cu premierul Viorica Dancila ca in momentul in care a propus-o la sefia Guvernului. Intrebat in ce relatii este cu premierul Dancila, Dragnea a spus: "Aceeasi ca in momentul in care am propus-o sa fie prim-ministru".…

- UPDATE: Partidul Social Democrat a votat, miercuri, retragerea spirjinului pentru Tudorel Toader. Premierul Viorica Dancila a fost printre cei care susțin remanierea ministrului Justiției. Potrivit B1 TV, singurul social-democrat care a votat impotriva plecarii lui Toader din Guvern a fost Dumitru Buzatu.…

- Liderii social-democrati s-au reunit, miercuri, la Parlament, in sedinta Comitetului Executiv National (CEx) care ar putea decide retragerea sprijinului politic pentru Tudorel Toader, decizie ce ar forta mana prim-ministrului Viorica Dancila de a il remania din Guvern. Deputatul PSD Eugen Nicolicea,…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste miercuri, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia unor ministri, intre care Rovana Plumb si Natalia Intotero, care se afla pe lista PSD pentru alegerile europarlamentare din…

- Intrebat de jurnalisti cat mai amana operatia, Liviu Dragnea a raspuns: "Eu vreau sa nu o fac. Da (sa nu o faca deloc -n.r.). Este decizia mea". Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni, de la ora 12.30, la Parlamentul, pe ordinea de zi figurand stabilirea listei candidatilor…

- Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat se reuneste luni, de la ora 12.30, la Parlamentul, pe ordinea de zi figurand stabilirea listei candidaților la europarlamentare. Ședința a fost amanata din cauza internarii lui Liviu Dragnea, scrie Mediafax.“Trebuia sa facem Birou Permanent…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica, la Calarasi, intr-o conferinta de presa, ca ar putea fi o remaniere guvernamentala dupa alegerile europarlamentare, dar numai daca vor fi membri ai Guvernului acceptati in postura de candidati. ''Daca vor fi membri ai Cabinetului acceptati de…

- Administratiile locale vor avea venituri cel putin la nivelul celor din anul precedent, a declarat miercuri, dupa o intrevedere cu reprezentantii Asociatiilor Municipiilor din Romania, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea. Potrivit acestuia, fondurile alocate la nivel…