Stiri pe aceeasi tema

- ”S-a votat și s-a acceptat demiterea domnului Tudorel Toader, sper sa fie dublata și de demisie. Sper sa fie dublata și de demisie” a anunțat Viorica Dancila. Oana Florea este propusa pentru funcția de ministru al Fondurilor Europene. Liviu Brailoiu este propunerea pentru Ministerul pentru…

- CEX PSD a votat, miercuri, propunerile de miniștri pentru Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Romanilor de Pretutindeni. Este vorba despre deputatul Oana Florea pentru Fonduri Europene și senatorul Liviu Tit Brailoiu pentru Relația cu Romanii de Pretutindeni, informeaza Romania TV.…

- PSD i-a retras sprijinul politic ministrului Justitiei, Tudorel Toader, au declarat surse politice. Comitetul Executiv National al Partidului Social Democrat s-a reunit la Palatul Parlamentului, pe agenda discutiilor urmand sa se afle calendarul mitingurilor electorale din tara si situatia…

- Presedintele PSD, Marian Oprisan, a declarat miercuri ca este necesara o restructurare a Guvernului, avand in vedere ca ministrii Rovana Plumb si Natalia Intotero se regasesc si pe lista de candidati la europarlamentare a social-democratilor. "Da, pentru ca doua colege de-ale noastre parasesc Guvernul…

- Intrebat in legatura cu faptul ca liderii PSD discuta miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National, remanierea lui din functie, Tudorel Toader a precizat: "Nu vreau sa va raspund de mii de ori la intrebare, pare asa un exercitiu sa vedeti daca tin minte ce am raspuns anterior. (...) Maine voi…

- Rovana Plumb, Natalia Intotero și Tudorel Toader sunt numele miniștrilor care ar putea fi propuși miercuri, in ședința CEX a PSD, pentru a fi schimbați din Executivul condus de Viorica Dancila.

- "Nu am fost invitat la sedinta CEx de miercuri. Daca voi fi invitat, voi participa", a declarat marti Tudorel Toader marti dimineata pentru Romania TV. Liviu Dragnea a anuntat in repetate randuri ca PSD nu-l mai sustine pe Tudorel Toader la Ministerul Justitiei, pentru ca a promis ordonante…

- Se anunța o perioada cu negocieri intense intre PSD și ALDE, pentru ca la finalul saptamanii viitoare va avea loc Comitetul Executiv al PSD, iar Liviu Dragnea iși dorește o remaniere extinsa.Citește și: Liviu Dragnea, izbucnire NERVOASA, la finalul mitingului de la Craiova: a rabufnit din…