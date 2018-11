Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Dancila 2. Afla cine sunt noii ministri dupa remaniere. Social-democratii s-au reunit intr-o sedinta a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD luni, 19 noiembrie. In sedinta CExN, liderii PSD au analizat un raport intern privind indeplinirea programului de guvernare pe domenii de activitate,…

- In schimb, niciun ministru de la ALDE nu va pleca din Guvern și nici ministrul Tudorel Toader care nu este membru de partid, dar este asumat de formațiunea condusa de Calin Popescu Tariceanu. Astfe, potrivit surselor citate, Ilan Laufer se va intoarce in randul miniștrilor, preluand postul lui Paul…

- Surse politice au declarat, pentru știripesurs.ro, ca in ședința CEx s-a votat remanierea, iar propunerile premierului Viorica Dancila sunt urmatoarele:Lia Olguța Vasilescu- la Ministerul Transporturilor, in locul lui Lucian Șova. Marius Budai - la Ministerul Muncii, in locul Liei Olguței…

- Sambata pleaca intr-o noua vizita, in Qatar și Oman Dupa ce a vizitat pe indelete Kuwaitul și Emiratele Arabe Unite, unde a avut contacte cu toți oficialii disponibili, premierul Viorica Dancila se așterne din nou la drum in aceeași direcție și zona geografica. Insoțita de o delegație din care fac parte…

- Lia Olguța Vasilescu este primul ministru al Muncii care a reușit sa finalizeze, in același mandat, doua dintre cele mai importante legi: cea a salarizarii unitare și cea a pensiilor. In plin proces de remaniere al guvernului condus de Viorica Dancila, Vasilescu va pleca de la Ministerul Muncii…

- Liviu Dragnea a fost intrebat de jurnalisti, la Parlament, daca este finalizata evaluarea membrilor Guvernului si cand va avea loc CExN."Cand se intoarce doamna prim-ministru din aceste vizite oficiale, impreuna cu dumneaei stabilim data Comitetului Executiv", a raspuns Dragnea.Intrebat…

- In orizontul anului 2020 se va putea circula cu trenul de la Gara de Nord la Aeroportul Otopeni, studiul de fezabilitate urmand sa fie gata in mai putin de o luna, a declarat marti ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Va asigur ca vom avea tren intre Gara de Nord si Otopeni. O sa avem tren in mandatul…

