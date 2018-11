CEx-ul PSD va avea loc săptămâna viitoare. Dragnea s-a enervat din nou “Saptamana viitoare vrem, in principal, sa avem acest Comitet Executiv, v-am spus zilele trecute. (...) CEx-ul de saptamana viitoare, care nu se va referi la remaniere, are ca principal obiectiv sa discutam despre propunerile pentru ASF si CNA”, a precizat Dragnea, la Parlament. In legatura cu data la care va avea loc sedinta, Dragnea a spus ca niciodata nu a anuntat mai intai in presa acest lucru. “Prima data fac anuntul prin sistemul partidului, pentru ca asa mi se pare civilizat si corect fata de colegii mei”, a subliniat Dragnea. Intrebat daca se va discuta despre tensiunile din partid… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

