Social-democrații din Comitetul Executiv al PSD au votat, luni, excluderea din partid a șefului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu, și a secretarului general, Marian Neacșu. ”Noi, și in scrisoarea pe care am facut-o publica acum o luna și in orice prilej in care am discutat cu cei 28 de colegi care au semnat aceasta scrisoare, nu am avut niciodata intenția de a vota impotriva guvernului nostru. Noi am fost soldați credincioși, serioși ai partidului. Nu o sa luptam impotriva partodului nostru nici in continuare. Asta este o problema pe care o vom analiza noi și colegii noștri și vom lua deciziile…