Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a comentat, sambata, sedinta Comitetului Executiv National al PSD, precizand ca a fost o "furtuna intr-un pahar cu apa", iar liderul PSD, Liviu Dragnea, a facut "trafic cu functii". "Oameni buni, daca nu acum, cand? Furtuna intr-un pahar cu apa. Toata natia romaneasca…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat vineri, inaintea sedintei Comitetului Executiv National al partidului, ca va propune sa fie exclusi din partid cei care l-au contestat. ‘Categoric, nu!’, a raspuns Dragnea la Palatul Parlamentului, intrebat daca va propune excluderea din partid a celor care l-au…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a propus sambata, la Neptun, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului, sa se organizeze alegeri judetene pentru functia de presedinte in toate filialele conduse de lideri interimari, au declarat pentru MEDIAFAX surse social-democrate participante la sedinta.…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a scris miercuri pe Facebook, despre tentativa de asasinat acuzata de presedintele PSD Liviu Dragnea, ca liderul social-democratilor „a pierdut contactul cu realitatea" si „se crede Ceausescu” prin repetarea scenariului cu „agenturili straine" care vor sa-l elimine.

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, ar dori schimbarea premierului Viorica Dancila și i-ar putea cere demisia la urmatoarea ședința a Comitetului Executiv Național, pentru a forța in acest fel acțiunea de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, au declarat pentru G4Media.ro surse din partid.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat ca prin referendumul pentru modficarea Constitutiei, liderul PSD, Liviu Dragnea "pune la cale o cacealma", precizand ca nu se va tine cont de votul romanilor, nefiind inca aplicat referendumul din 2009.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a sustinut miercuri, in contextul adoptarii de Parlament al proiectului de lege privind modificarea Codului penal, ca Romania, in loc sa se alinieze statelor dezvoltate europene, da exemplu de nesimtire, singurul plan al Guvernului fiind protejarea lui Liviu Dragnea.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, spune ca de un an si jumatate Romania este ”tinuta in captivitate” pentru ca Liviu Dragnea are o agenda proprie si ”are de gand sa faca praf totul, poate-poate scapa”. Tomac afirma ca liderul PSD ar trebui sa inteleaga ca pentru el linia de final nu e in “20 20”, ci…