- Social-democrații se reunesc, sambata la Mamaia de la ora 10.00, in ședința Comitetului Executiv, urmata de o intalnire a președintelui PSD Viorica Dancila cu parlamentarii, au declarat surse din partid pentru Mediafax.

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a ajuns miercuri dupa-amiaza la Falticeni, acolo unde a participat la sedinta Comitetului Executiv al PSD Suceava. Sedinta a avut loc intr-o sala de evenimente. Primarii PSD s-au aliniat ca sa-i stranga sau sa-i sarute mana premierului Romaniei.

- Liderii PSD s-au reunit, luni seara, in sedinta Comitetului Executiv. La sosire, Viorica Dancila nu a facut declaratii. In fata sediului partidului din Baneasa, unde are loc sedinta, se afla cativa protestatari care au un banner negru pe care scrie: „Voi le-ati ucis!”La sosirea Vioricai Dancila,…

- PSD va avea candidat propriu la alegerile prezidentiale, potrivit unor surse social-democrate citate de Romania TV. Sedinta PSD a fost una foarte tensionata. Viorica Dancila a tipat la Paul Stanescu atunci cand a venit vorba de prezidentiabilul PSD. Asta in timp ce Gabriela Firea i-a reprosat Vioricai…

- "Noi avem candidat! Candidatul nostru este domnul Calin Popescu Tariceanu. Saptamana viitoare vom anunța oficial și foarte probabil vom merge in alegerile prezidențiale in alianța cu Pro Romania", a spus Catalin Harnagea, consilierul lui Calin Popescu Tariceanu, la Antena 3. PSD va avea candidat…

- Sedinta plenului reunit al Senatului a fost suspendata, luni, dupa ce presedintele de sedinta, Serban Valeca, a constatat lipsa de cvorum. Senatorii PNL si USR au parasit sala dupa ce au reclamat scoaterea de pe ordinea de zi a propunerii legislative initiate de deputatul PSD Florin Iordache pentru…

- Sedinta plenului Parlamentului in care urmeaza sa se dezbata motiunea de cenzura intitulata ‘Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot’ a inceput. La sedinta participa premierul Viorica Dancila si ministri ai Cabinetului. 250 de parlamentari sunt in sala,…