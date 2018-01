Stiri pe aceeasi tema

- Oganizația PSD Vaslui solicita întnirea de urgența a Comitetului Executiv. Luni sau marți este data propusa pentru aceasta ședința. Organizația s-a întrunit vineri în prezența lui Liviu Dragnea. Ședința a fost convocata pentru soluționarea tensiunilor acumulate în interiorul…

- Zilele lui Mihai Tudose in fruntea Guvernului par sa fie numarate! Liderii din Moldova, acolo unde Liviu Dragnea se afla in aceste momente, au anunțat ca vor ca CEX-ul programat intre 28-31 ianuarie, la Iași, sa aiba loc cat mai repede, saptamana viitoare. Dumitru Buzatu, președinte PSD Vaslui, spune…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, dupa ce a participat la o intalnire cu membrii de partid din organizatia judeteana, ca e important ca partidul sa ramana unit. Dragnea a raspuns și la intrebarea jurnaliștilor daca actualul premier Mihai Tudose ar trebui sa-și dea demisia,…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat vineri, la Vaslui, ca nu exista tabere in PSD si ca scandalul despre care vorbeste presa este "mult mai mic decat se vede". Reamintim ca, in ultima perioada, partidul condus de Dragnea s-a confruntat cu o serie de scandaluri interne. Dragnea a facut și o scurta…

- Liviu Dragnea a spus, raspunzand unei intrebari a jurnalistilor, ca nu se impune organizarea unui congres extraordinar al partidului. De asemenea, intrebat de ziaristi daca se afla in spatele deciziei ministrului de Interne, Carmen Dan, de a nu demisiona din functie, liderul social-democrat…

- Razboiul dintre Mihai Tudose si Liviu Dragnea pare din ce in ce mai intens. Premierul i-a cerut demisia ministrului de Interne, Carmen Dan, iar taberele din partid par sa se coalizeze in spatele celor doi. Unul dintre liderii din filiale, presedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu lanseaza un avertisment…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a participat ,joi, la sedinta conducerii organizatiei partidului din Suceava, el aflandu-se intr-un turneu la filialele partidului din Moldova, in contextul in care la sfarsitul lunii va avea loc sedinta CExN, in care se va decide o eventuala restructurare a Guvernului.…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a anunțat pe Facebook ca va candida, cu sau fara susținerea partidului din care face parte, la alegerile prezidențiale din 2019. Deputatul spune ca a decis sa candideze dupa ce a vazut evoluțiile de pe scena politica din ultimii doi ani și pentru ca dorește sa lupte impotriva…

- Fostul președinte, Traian Basescu, intervine în scandalul dintre Mihai Tudose și Liviu Dragnea. Acesta a postat un mesaj pe contul sau de Facebook în care îl critica dur pe premier.

- El va vorbi despre cele mai importante subiecte de pe scena politica și se va referi și la intalnirea care a avut loc pentru sarbatorirea onomasticii lui Ionel Arsene. S-a intamplat duminica seara, cu doar cateva ore de sedinta cruciala a Comitetului Executiv National al partidului de luni. La eveniment…

- "MISOGINISM?! Inadmisibil ca Ministrul de Interne al Romaniei sa fie luat "la mișto" pe Facebook, de un agent de poliție Salut Dragi Prieteni! Constat oripilat cum un ins pe care nu-l cunosc, dar despre care ințeleg ca este angajat al IPJ Brașov, scrie pe Facebook ce-i trece…

- Probleme ale PSD intr-o analiza dura a lui Vasile Dancu: Dezintelectualizarea partidului, irelevanța publica a multor lideri si nevoia de reideologizare Sociologul clujean Vasile Dancu, fost ministru in guvernul Nastase si fost lider PSD Cluj, a facut o radiografie a situatiei actuale din partidul de…

- La o zi de la sedinta PSD, Mihai Tudose îi transmite un mesaj ferm lui Liviu Dragnea. Premierul a declarat ca &"este de acord&" cu cele scrise de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, scrie psnews.ro.

- ”Multi oameni de buna credinta ma intreaba de ce nu ma pronunt public despre ce se intampla la PSD - pentru ca este inutil, filmul de azi l-am vazut de atatea ori incat simt doar mahnire si dezamagire! Dragnea azi anunta ca il sustine pe Tudose / la fel il sustinea si pe Grindeanu / si pe Tutuianu…

- Vlad Voiculescu, fostul ministru al Sanatatii, vorbeste, intr-un mesaj dur postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului. ”Daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani au murit…

- Lupta pentru putere in PSD se adanceste. Presedintele social-democratilor Liviu Dragnea si premierul Mihai Tudose nu au depasit tensiunile aparute in toamna la momentul indepartarii din Guvern a vicepremierului Sevil Shhaideh si a ministrului Rovana Plumb.

- ”Daca a fi foarte ferm si a urmari niste actiuni inseamna a fi nervos, voi spune ca voi fi nervos in continuare. Mi se pare ca dupa 27 de ani de nefacut nimic mai poti sa fii calm? Eu cred ca daca mai poate fi cineva calm, nu intelege ce se intampla. Nu avem autostrazi, spitale, nu pot sa fiu calm",…

- Prim-ministrul Mihai Tudose a transmis duminica seara un mesaj, cu ocazia sarbatoririi Craciunului, in care le doreste romanilor momente minunate alaturi de cei dragi si ii indeamna sa se gandeasca mereu la ceea ce ii uneste. "Dragi romani, Nasterea Domnului reprezinta un prilej de bucurie…

- Tariceanu, Dragnea și Tudose au infuriat internauții cu un gest pe care l-au facut la funeraliile Regelui Mihai . Fapta lor a fost observata de mai mulți oameni care au scris mesaje critice la adresa celor trei lideri politici pe Facebook. „Cata marlanie”, este unul dintre mesajele scrise pe Facebook.…

- "Ne-am intalnit pentru ca presedintii organizatiilor judetene au cerut aceasta intalnire cu Liviu Dragnea si cu conducerea partidului. Maine (luni - n.r.) va avea intalnire cu restul presedintilor de judete. S-a stabili azi sa facem un miting si noi, un miting de protest. Mitingul nostru nu este…

- Liderul PSD Liviu Dragnea și premierul Mihai Tudose au in lucru introducerea unei noi taxe „pentru ca PSD nu are bani sa restituie taxele platite pana acum”, aceasta fiind cauza pentru care a fost amanata adoptarea bugetului pentru 2018, susține, intr-o postare duminica pe Facebook, senatorul PNL, Florin…

- Istoricul si scriitorul Stelian Tanase sustine, pe Facebook, ca, in realitate, contrele dintre premierul Mihai Tudose si primarul Gabriela Firea se explica prin faptul ca cei doi s-au incaierat in perspectiva obtinerii sefiei PSD dupa o viitoare, dar apropiata, debarcare a lui Liviu Dragnea. Totodata,…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a transmis, pe Facebook, un mesaj de Ziua Nationala, in care arata ca Romania trebuie sa aiba un ideal, idealul unei tari suverane si prospere, respectate in lume. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, le transmite la randul ei romanilor „La multi ani”,…

- Liderul USR a șocat și a transmis ca dorește sa-l vada pe Liviu Dragnea in inchisoare, inscris in Uniunea Scriitorilor din Romania, pregatind și un tricou in dungi. Goțiu a facut mai apoi apel la proteste duminica. ”Am un dor: Liviu Dragnea... inscris in USR. Sa nu fiu ințeles greșit: in Uniunea…

- ”Primesc cu indurerare vestea ca Stela Popescu, Doamna Teatrului de Revista din Romania si una dintre cele mai mari actrite pe care le-a avut aceasta tara, a incetat din viata. A fost un exemplu de noblete, decenta si daruire pentru orice roman si va ramane mereu in sufletele noastre ca un simbol…

- Sorin Grindeanu a dat declarații de martor in cel mai nou dosar de la DNA al lui Liviu Dragnea, cel in care e invinuit de corupție. Grindeanu le-a spus procurorilor ca a fost pe lacul Belina și a adaugat un nou nume, vicepremierul Marcel Ciolacu. "Am fost intrebat despre lucruri și legat de Tel Drum…

- Potrivit Centrului Infotrafic, circulatia rutiera este oprita pe DN 64, in localitatea Raureni, judetul Valcea, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate 4 autoturisme. Cauza producerii este nepastrarea distantei de siguranta, iar in urma accidentului au rezultat trei persoane…

- Meteorlogii avertizeaza ca, in aceste trei judete din zona Moldovei, se va inregistra ceata care va determina scaderea vizibilitatii, local sub 200 m, izolat sub 50 m. Potrivit Centrului Infotrafic al Politiei Romane, din cauza viscolului, a caderilor de zapada si a caderilor de stanci,…

- Acesta a oferit informatii despre discutia pe care a purtat-o cu premierul Romaniei inainte de a-si anunta demisia, precizand ca au ramas in raporturi amicale. De asemenea, a discutat si despre Liviu Dragnea. „Nu cred ca domnul Tudose are nevoie de vreo marioneta sau de un iepure care sa spuna…

- Avocatul Gheorghe Piperea si-a anuntat, luni seara, demisia din functia de consilier onorific al primului-ministru, demisia sa survenind la cateva ore dupa un atac dur la adresa presedintelui PSD, Liviu Dragnea. ”Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului,…

- "Am decis sa imi inaintez demisia din functia de consilier onorific al premierului, care a fost de acord. Motivul este ca nu vreau sa acaparez atentia publica si sa deviez, chiar si pentru cateva ore, programul administratiei. Mai importante si urgente sunt codul fiscal si dezbaterea relativa…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat ca nu este interesat de criticile aduse de cate avocatul Gheorghe Piperea, consilier onorific al premierului Tudose, precizand ca nu acesta poate sa-si pastreze functia daca il consiliaza bine pe primul-ministru. Invitat sa comenteze solicitarea…

- Fostul sef ANAF Gelu Stefan Diaconu il critica dur pe ministrul Finantelor, Ionut Misa, care a sustinut recent ca peste doua milioane de salariati nu au contributiile platite de firme. Intr-un comentariu numit "Povestea minciunii cu cele 157.798 de firme care nu au platit contributiile sociale…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a initiat un proiect de lege prin care parlamentarii sa poata intermedia relatia dintre oamenii de afaceri si primari sau membri ai Guvernului, fara a fi acuzati de trafic de influenta. 0 0 0 0 0 0 Proiectul de lege initiat de Catalin Radulescu prevede…

- Oricat a incercat sa explice, Liviu Dragnea a fost aspru criticat pentru ca si-ar fi serbat ziua de nastere chiar in noaptea comemorarii tragediei din Colectiv. Deputatul PSD Liviu Plesoianu intervine, insa, in scandal si invita romanii la o scurta aducere-aminte. "Sa ne amintim ce faceau IOHANNIS…

- Federatia Solidaritatea Sanitara: Protestele din Sanatate nu s-au incheiat Foto: facebook.com/solidaritatea.sanitara. Federatia Solidaritatea Sanitara a precizat, astazi, ca protestele din Sanatate nu s-au terminat, asa cum anuntase, aseara, Sanitas. Actiunile anuntate vor fi sistate…

- "Eu cred ca Tudose l-a propus pe Grindeanu si cred ca Dragnea este mult prea slab sa se poata opune. Aseara, a incercat sa-l umileasca din nou pe Grindeanu, dar de fapt el nu se poate opune, este o umilinta pentru Dragnea, si Tudose si-a impus punctul de vedere si-l felicit pe Tudose pentru asta.…

- Liviu Dragnea a declarat, în exclusivitate la Punctul de întâlnire, de la Antena 3, ca nu a dorit înlocuirea din functie a premierului Mihai Tudose, în ciuda tensiunilor aparute între ei, înaintea CEx-ului PSD de acum doua saptamâni. Președintele…

- "Pentru a corecta o lege total greșita și a reglementa posibilitatea cumulului pensiei cu veniturile din activitați independente (drepturi de autor, creații artistice etc), am depus astazi un amendament la proiectul de lege privind completarea Legii pensiilor, proiect ce se afla in dezbaterea Comisiei…

- Ioan Rus l-a laudat pe Mihai Tudose, dupa revolta de saptamana trecuta din PSD, cand s-a iscat zvonul unor tensiuni intre premier și Liviu Dragnea privind remanierea miniștrilor Sevil Shhaideh și Rovana Plumb.Citește și: Ioan Rus, previziune sumbra pentru Klaus Iohannis: 'Nu știu daca va mai…

- Nicio functie nu e vesnica, iar partidul oricum nu ofera imunitate totala. Lucru valabil inclusiv pentru Rovana Plumb si Sevil Shhaideh, care insa aveau dreptul din start la prezumtia de nevinovatie. E pozitia fostului ministru al Apararii, Adrian Tutuianu, exprimata la emisiunea "In fata ta", la…

- Senatorul PSD Ecaterina Andronescu, Ecaterina Andronescu, despre conflictul Dragnea-Tudose: ”Nu trebuia sa se ajunga aici, cei doi puteau avea o comunicare mai buna”, a spus Andronescu, intr-un interviu live acordat Libertatea. Ea le-a dat și un sfat celor doi lideri: sa comunice mai mult dar și sa…

- Paul Stanescu, liderul PSD Olt, este propunerea pentru conducerea Ministerului Dezvoltarii si pentru postul de vicepremier, in locul lui Sevil Shhaideh, Felix Stroe, presedintele PSD Constanta, este propus pentru Ministerul Transporturilor, in locul lui Razvan Cuc, iar Marius Nica este propus sa…

- Pompierii intervin sambata dimineața pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mase plastice, lacuri și vopseluri, potrivit reprezentanților Inspectoratului General pentru Situații de Urgența (IGSU).Citește și: Rovana Plumb il acuza de MINCIUNA pe Mihai Tudose. Marturii din…

- Recep Tayyip Erdogan, președintele Turciei, a cerut, vineri, Uniunii Europene sa ia o decizie in privința aderarii țarii sale la Blocul comunitar, adaugand ca nu Turcia este cea care are mai mare nevoie de UE, relateaza agenția DPA International.Citește și: Rovana Plumb il acuza de MINCIUNA…