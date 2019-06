CEx PSD, reunit joi. Ce se va întâmpla în cadrul ședinței Congresul extraordinar va incepe dimineața, in prima parte a zilei urmand sa fi modificat statutul PSD, in sensul alegerii președintelui, președintelui executiv și secretarului general prin delegați, iar in a doua parte a zilei pana seara se va desfașura procesul propriu-zis de alegere, au explicat sursele citate. Un subiect care este posibil sa fie abordat de social-democrați, in CEx joi la Parlament, este cel al normei de reprezentare pe fiecare județ la Congresul de la finalul lunii iunie și modul de inscriere a candidaturilor. PSD cauta o soluție pentru ca cei care vor candideze… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

