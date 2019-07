Stiri pe aceeasi tema

- Liderii PSD au decis luni sa amane Congresul PSD pentru prezidențiabil in urma crimelor din Caracal, la solicitarea Vioricai Dancila.Congresul PSD fixat inițial sa aiba loc pe 3 august va avea loc pe 24 august, au decis social-democrații in CEX. Congresul este destinat acordarii unui…

- Social democrații s-au reunit, luni, in ședința Comitetului Executiv Național pentru a stabili data Congresului pentru desemnarea candidatului la prezidențiale și pentru a discuta rectificarea bugetara. Liderii PSD au fost intampinati de protestatari. Sedinta a inceput cu o ora intarziere pentru ca…

- Coaliția PSD-ALDE s-a reunit luni dimineața la sediul Guvernului, pentru a discuta masurile care trebuie luate dupa crima de la Caracal. Printre subiectele pe ordinea de zi se numara suplimentarea bugetului serviciilor speciale la rectificarea bugetara și modificarea legii STS.

- „Dragi colegi, In aceste zile, un suflet tanar care putea fi salvat a plecat dintre noi. Suntem cu toții plini de durere și revolta, de tristețe și frustrare pentru ca așa ceva s-a putut intampla. Am luat cateva decizii necesare, in calitate de Prim-ministru, dar mai trebuie. Toți vinovații trebuie…

- „Sunt foarte mulți colegi nemulțumiți de raporturile din coaliție. I-am spus și doamnei Dancila. Cred ca a luat nota ca trebuie coaliția sa funcționeze diferit. Urmeaza rectificarea bugetara. Facem parte dintr-o coaliție, aștept ca doamna premier sa ne invite la o discuție despre rectificarea bugetara,…

- Ministerul Finanțelor analizeaza posibilitatea impozitarii progresive a pensiilor speciale, ca modalitate de a reduce impactul asupra actualului buget, astfel incat la rectificarea bugetara anunțata la sfarșitul lunii sa se incadreze in deficitul de 3%, potrivit unor surse din PSD, citate de Mediafax.…

- Liderii PSD pregatesc azi și maine, la mare, congresul de saptamana viitoare. Președintele interimar, miniștri, parlamentari, șefi de organizații discuta depre candidaturi, dar și despre posibile schimbari in guvern.

- Liderii coaliției discuta, joi, intr-o sedinta a coalitiei PSD-ALDE, cu Marcel Ciolacu si Calin Popescu Tariceanu, despre remanierile guvernamentale, dar si despre pactul propus de Klaus Iohannis pentru consolidatea parcursului european al