"In data de 20 iunie 2019, mi-am depus candidatura pentru funcția de Secretar General al PSD in perspectiva organizarii Congresului Partidului Social Democrat - PSD din data de 29 iunie 2019.

Dupa alegerile europarlamentare din 26 mai 2019, PSD a pierdut in mod fabulos poziția de „cel mai mare partid din Romania”, liderii PSD reușind sa piarda jumatate din zestrea electorala agonisita in anul 2016, din cauza erorilor politice elementare ale conducerii PSD și ale Guvernului Romaniei. In fapt, PSD este „unicul” partid care a reușit “performanța istorica” sa iși demita doi Premieri din…