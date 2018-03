CEx PSD. Lista candidaților, pe regiuni Sedinta are loc de la ora 11,00, la Palatul Parlamentului.



Joi, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat ca in cadrul Comitetului Executiv National vor fi aprobate sau respinse dosarele de candidatura pentru functiile de conducere care vor fi alese la Congresul de sambata.



"In Comitetul Executiv National de maine se aproba orice dosar de candidatura sau se respinge, pentru ca asta este procedura utilizata de acest partid de fiecare data", a mentionat liderul PSD.



Viorica Dancila, Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu candideaza la Congresul din 10 martie… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

