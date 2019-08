Ionel Arsene a declarat, inaintea inceperii sedintei CEx de la Mamaia ca Guvernul Dancila nu va pica in Parlament. "Noi zicem ca nu o sa pice, bazandu-ne pe voturi. Vom avea voturile sa trecem Guvernul prin Parlament. Vom negocia cu toata lumea", a declarat Ionel Arsene, presedintele PSD Neamt.

CEx al PSD s-a reunit sambata, la ora 11.00, la Mamaia. Viorica Dancila a afirmat ca va fi facuta o analiza a portofoliilor din Guvern și a pașilor urmatori ai partidului, in contextul in care președintele Klaus Iohannis a anunțat ca respinge integral remanierea și cere vot de confirmare in Parlament.…