CEx PSD. Firea: Nu fug. Mă tem doar de Dumnezeu "Nu stiu cand va fi pentru ca, deocamdata, doar pe surse am aflat ca se va organiza un comitet executiv. Nu am primit pana acum nicio invitatie. Daca va avea loc, asa cum se zvoneste, luni sau miercuri, din nefericire eu nu voi putea participa pentru ca am acceptat inca din luna august invitatia de a merge la Madrid intr-o delegatie oficiala, la invitatia doamnei primar al Madridului, si particip acolo la mai multe evenimente. (...) Nu am de ce sa fug de o sedinta politica, nu am de ce sa fug de CEx, nu mi-e rusine cu activitatea mea, cred ca masura fiecarui om politic este data de calitatea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

