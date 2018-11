CEX PSD. Dumitru Buzatu: Unii dintre noi nu au ce face

Moartea a venit pe sârmă

Un bărbat în vârstă de 51 de ani, angajat al DB Shenker (expeditorul numărul unu în transporturile de marfă din România), a murit electrocutat, în această ... The post Moartea a venit pe sârmă appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]