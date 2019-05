CEx PSD. Deputatul Cătălin Rădulescu, reacţii după ieşirea nervoasă: Nu a fost înţeles mesajul "Asist nu cu surprindere, la manipularea declaratiei mele , intr-un alt sens decat cel pe care l-am exprimat eu și vreau sa clarific acest aspect: eu sunt medic, și m-am batut cu toti colegii mei din PSD pentru ca medicii sa nu mai plece din țara și sa aibe salarii mari, așa cum m-am batut și pentru profesori și alți funcționari publici sau așa cum m-am batut pentru ca fermierii romani sa primeasca subventia in avans. In timpul campaniei electorale, toata lumea a auzit cum cei din PNL sau USR au declarat ca vor reduce salariile funcționarilor publici si vor ingheța alocațiile fermierilor. Sensul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

