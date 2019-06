"Data la care se va desfasura congresul PSD va fi stabilita vineri, prin vot, in sedinta Comitetului Executiv National al partidului", a declarat, miercuri, presedintele interimar al PSD, Viorica Dancila. Ea a adaugat ca doreste ca toate deciziile in partid sa fie discutate in forurile statutare, "astfel incat fiecare sa ne spunem punctul de vedere, iar decizia finala sa apartina majoritatii".



Potrivit unor surse din partid, unii dintre membrii PSD sustin ca ar fi necesare doua congrese, primul in care sa se modifice statutul partidului si sa se stabileasca candidatul la alegerile…