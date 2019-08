Stiri pe aceeasi tema

- Iar sambata, Congres pentru lansarea candidaturii Vioricai Dancila la prezidențiale Social-democrații se reunesc vineri, la Parlament, de la ora 12.00, in ședința Comitetului Executiv al partidului, cu o zi inaintea Congresului formațiunii care va marca lansarea candidaturii la prezidențiale a Vioricai…

- Premierul Viorica Dancila l-a sunat in aceasta dimineata pe presedintele Klaus Iohannis, cerandu-i sa semeneze cat mai repede decretele de investire pentru noii ministri propusi de PSD: Nicolae Moga (Interne), Ramona Manescu (Externe) si Mihai Fifor (vicepremier pentru Parteneriate Strategice). Potrivit…

- Premierul Viorica Dancila l-a suna pe președintele Klaus Iohannis pentru a discuta despre noile propuneri de miniștri la Externe, Interne, dar și despre propunerea pentru funcția de vicepremier, au declarat surse guvernamentale pentru TVR.

- Presedintele PSD Viorica Dancila a iesit, joi, intr-un interviu la DcNews, cu declaratia ca isi va asuma candidatura la prezidentiale, in cazul in care partidul ii va cere acest lucru. Este o schimbare totala de discurs, dupa ce, pana acum, aceasta afirma ca nu ia in calcul candidatura si, mai mult,…

- Presedintele PSD Viorica Dancila a iesit, joi, intr-un interviu la DcNews, cu declaratia ca isi va asuma candidatura la prezidentiale, in cazul in care partidul ii va cere acest lucru. Este o schimbare totala de discurs, dupa ce, pana acum, aceasta afirma ca nu ia in calcul candidatura si, mai mult,…

- Liderul social-democraților din Gorj, deputatul Mihai Weber, se declara mulțumit de alegerea Vioricai Dancila ca președinte al PSD. Parlamentarul susține ca oricine a putut sa iși depuna candidatura, daca a respectat condițiile de participare, insa balanța a fost inclinata catre premier, fapt care demonstreaza…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, susține declarații de presa dupa incheierea ședinței Comitetului Executiv Național al partidului, ședința in care s-au luat ultimele decizii de ordin organizatoric privind desfașurarea Congresului de sambata, de la Sala Palatului. Iata principalele declarații ale Vioricai…

- Premierul Viorica Dancila si presedintele Klaus Iohannis au vorbit in cursul zilei de miercuri despre fiecare propunere de ministru in parte, au declarat surse pentru Antena 3. Nu s-a discutat insa si despre un nou vicepremier, in conditiile in care Klaus Iohannis a anuntat deja ca nu il va accepta…