- Social-democratii se reunesc astazi, la Mamaia la ora 10.00, in sedinta Comitetului Executiv, urmata de o intalnire a presedintelui PSD Viorica Dancila cu parlamentarii, au declarat surse din partid. Printre temele de discutie ale CEx se numara variantele luate in calcul de PSD pentru functia de presedinte…

- Premierul Viorica Dancila a transmis vineri pe Facebook, dupa ce a participat la Mamaia la o sedinta a femeilor PSD, ca a invatat de fiecare din ele in activitatea politica.„Sunt de 23 de ani in acest partid, insa am ramas mereu profund atașata organizației de femei pe care am condus-o mulți…

- PSD se reunește, sambata, la Mamaia, de la ora 10:00, in ședința Comitetului Executiv. Dupa ședința, Viorica Dancila se va intalni cu parlamentarii, au spus surse din PSD pentru Mediafax. Florin Iordache a confirmat, la Realitatea TV, ședința de la finalul saptamanii. El a precizat ca e o…

- Surse politice spun ca președintele Klaus Iohannis a respins miercuri doar propunerile de miniștri trimise de Guvern inainte de ieșirea ALDE de la guvernare. Șeful statului nu a luat inca o decizie legata de interimarii avansați de Guvern in locul miniștrilor ALDE și o sa faca un anunț in „zilele…

- Vicepreședintele PSD Marian Oprișan a afirmat, marți, ca Viorica Dancila este ”o soluție” pentru candidatura la alegerile prezidențiale. De asemenea, Oprișan nu a exclus varianta cooptarii Pro Romania la guvernare. Intrebat inaintea ședinței Biroului Permanent Național al PSD daca Viorica Dancila este…

- Premierul Viorica Dancila a fost aleasa, sambata, presedinte al PSD, Eugen Teodorovici - presedinte executiv si Mihai Fifor - secretar general. La scurt timp, a aparut și primul scandal in partid. Marian...

- Bogdan Matei, ministrul Tineretului și Sportului și-a aprins o țigara in sala in care se desfașura ședința Comitetului Executiv al PSD din Palatul Parlamentului. El a fost dat in gat chiar de colegii lui care filmau intalnirea. Chiar daca a greșit grav pentru ca nu a ținut cont de legea care spune clar…

- Premierul Viorica Dancila, presedinte interimar al PSD, a respins categoric varianta amanarii congresului social-democratilor programat pentru 29 iunie, subliniind ca o decizie in acest sens a fost luata deja intr-o sedinta a Comitetului Executiv...