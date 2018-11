Stiri pe aceeasi tema

- "A vrut sa joace generozitatea politica, la acel moment, sau nu era convins ca va obtine vot categoric in Comitetul Executiv. Nu va convoca CEx, decat atunci cand va avea voturile necesare indepartarii Gabrielei Firea, din pacate. Nu ma amuza, dar este chiar hilar unde a ajuns PSD: sa nu mai suporte…

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a ajuns la Parlament, unde va incepe CEx. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a declarat ca miza de astazi este excluderea sa din partid și este de parere ca Liviu Dragnea va incerca și indepartarea a doi miniștri incomozi, Paul Stanescu și Tudorel Toader.„Cred…

- Ziua cuțitelor lungi in PSD! De la ora 12.30, la Palatul Parlamentului, are loc Comitetul Executiv Național, convocat in regim de urgența, dupa ce trei lideri ai formațiunii, Gabriela Firea, Paul Stanescu și Adrian Țuțuianu, au cerut, in numele unui comitet de inițiativa, demisia lui Liviu Dragnea…

- Comitetul Executiv National (CExN) al Partidului Social Democrat se reuneste azi in sedinta la Palatul Parlamentului, tema centrala de discutie prefigurata fiind demersul public asumat de mai multi lideri ai formatiunii printr-o scrisoare deschisa in cuprinsul careia se cere demisia lui Liviu Dragnea…

- Conducerea largita a PSD se reuneste, vineri, intr-o sedinta a Comitetului Executiv National care se va desfasura in Parlament, de la ora 12.30, pentru a dezbate „Declaratia privind Starea Partidului Social Democrat”. Documentul propune 19 masuri, printre care demisia lui Liviu Dragnea din functia de…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste astazi pentru a transa disputele aparute in partis ca urmare a scrisorii in care este ceruta demisia a lui Liviu Dragnea de la conducerea partidului si din functia de presedinte al Camerei Deputatilor. Scrisoarea care ii are printre semnatarri pe Gabriela Firea,…

- Liderul PSD vaslui, Dumitru Buzatu, unul dintre apropiatii lui Dragnea, crede ca nemultumirile exprimate public de Gabriela Firea aduc un beneficiu PSD-ului, pentru ca ”regleaza pana la urma activitatea din partid”. Buzatu nu sutine sanctionarea primarului Capitalei dupa atacul la Liviu Dragnea, ci…

- Liviu Dragnea a afirmat, luni, la Parlament, ca nu se afla intr o disputa cu Gabriela Firea, desi a sustinut o si acum aceasta se situeaza in randul celor care lovesc in PSD, transmite Antena3.ro. Eu nu sunt in disputa cu doamna Firea. Nu mai comentez absolut nimic ce spune doamna Firea, pe care am…