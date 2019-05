Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila va conduce interimar PSD, in calitate de presedinte executiv, a declarat luni presedintele PSD sector 5, Daniel Florea. Intrebat la sediul PSD daca Viorica Dancila va conduce PSD pana la convocarea unui congres, Florea a spus: "In principiu da, asta este menirea presedintelui…

- “A zis ca o sa se mai gandeasca, e stilul domniei sale, nu ma mira. Cand te crezi stapanul partidului asa patesti. El tot timpul s-a crezut stapanul partidului, dar noi nu am inteles acest lucru decat foarte tarziu”, a afirmat Marian Oprisan, duminica, la plecarea de la sediul PSD, intrebat daca i-a…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara, ca analiza rezultatelor alegerilor trebuie facuta in Comitetul Executiv al partidului, ca propune ca analiza pentru candidatul PSD-ALDE la Presedintie sa fie intre Calin Popescu Tariceanu si Gabriela Firea. Liviu Dragnea a spus ca ii cere…

- Președintele Camerei Deputaților și al PSD, Liviu Dragnea, a avut o intalnire cu ambasadorul SUA la Uniunea Europeana, Gordon Sondland. Intalnirea vine in contextul in care, de la ora 12.00, liderii PSD se reunesc in Comitetul Executiv, ședința in care se vor discuta pașii de urmat in ceea ce privește…

- Președintele PSD Liviu Dragnea va avea, luni și marți, intalniri la Parlament cu liderii județeni, in vederea continuarii discuțiilor despre organizarea campaniei electorale naționale la alegerile europarlamentare din 26 mai.Citește și: Sondaj CURS: Se contureaza un duel clar in turul II al…

- Comitetul Executiv al PSD s-a reunit, luni, 25 martie, pentru a valida lista de candidati pentru alegerile europarlamentare. Liviu Dragnea va susține o declarație de presa. Ramaneți pe DCNEWS.RO pentru cele mai importante declarații. Profil de candidat la europarlamentare. Ce spunea…

- Liviu Dragnea si-a facut aparitia mergand cu dificultate si sprijinindu-se de secretarul general al partiduui Codrin Stefanescu. De altfel, raspunzand intrebarilor jurnalistilor, el a spus ca pe Codrin Stefanescu se poate sprijini intotdeauna. Comitetul Executiv al PSD se reuneste luni pentru a valida…

- Comitetul Executiv al PSD se reuneste luni pentru a valida lista de candidati pentru alegerile europarlamentare, participarea liderului partidului Liviu Dragnea fiind incerta, in conditiile in care, conform secretarului general Codrin Stefanescu, el a fost din nou internat in spital sambata seara, din…