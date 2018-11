Stiri pe aceeasi tema

- Excluderile lui Tutuianu si Neacsu din PSD lasa libere mai multe functii importante in partid. Comitetul Executiv National al PSD a stabilit lista interimarilor pe functiile vacante. In locul lui Adrian Tutuianu, conducerea PSD Dambovita este preluata interimar de Rovana Plumb. Functia de vicepresedinte…

- CEx a stabilit cine va ocupa interimar functiile ramase libere, dupa excluderile lui Adrian Tutuianu si Marian Neacsu. Astfel, Rovana Plumb preia interimar sefia PSD Dambovita, iar liderul PSD Arges, Serban Valeca, preia functia de vicepresedinte PSD, au declarat surse din partid, pentru MEDIAFAX.

- In acest moment, din nucleul dur al pucistilor fac parte Paul Stanescu, Adrian Tutuianu, Marian Neacsu, Marcel Ciolacu, Mihai Tudose, Ion Mocioalca, la care s-a alaturat si Gabriela Firea. Acestia controleaza un numar de parlamentari care ar determina pierderea majoritatii de catre coalitia PSD – ALDE…

