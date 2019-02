Stiri pe aceeasi tema

- De ultima ora! Despagubiri pentru penele de curent sau intreruperile de furnizare a gazului care depasesc patru ore. Vezi cu ce sume veti fi despagubiti Daca ramaneti fara curent, veti fi despagubiti. Din acest an, Enel, Electrica, E.On si CEZ vor despagubi automat clientii cu 30 de lei, in cazul in…

- Operatorii de distributie a energiei electrice concesionari si-au propus sa realizeze in 2019 investitii totale de aproximativ 1,6 miliarde de lei, a anuntat Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE), informeaza Agerpres.Citește și: Scandal in Parlament! Mugur Isarescu, replica…

- Pretul energiei si al gazelor naturale pentru consumatorii casnici in regim reglementat nu vor creste pana in anul 2022, ca urmare a aplicarii prevederilor OUG 114/2018 privind masuri fiscal-bugetare, a anunțat Autoritatea Nationala de Reglementare in Energie (ANRE). "Prevederile OUG 114/2018, coroborate…

- Energia electrica generata din surse regenerabile de persoanele fizice (prosumatorii), ar trebui preluata in retea de la 1 ianuarie 2019, factura urmand sa fie compensata, insa Autoritatea Nationala de Reglementare (ANRE) nu stie cum poate fi realizat practic acest lucru.

- Autoritatea Nationala pentru Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) a lansat, in sfarsit, in dezbatere publica un proiect de ordin care le va permite romanilor sa vanda, fara a-si face firma, energia electrica produsa acasa, cu ajutorul panourilor fotovoltaice de pe acoperis sau al altor dispozitive…